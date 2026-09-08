Die Volkswagen-Vorzugsaktie legt kräftig zu. Ein neuer Zukunftsplan, massive Einsparungen und ein optimistischer Analystenblick sorgen für frischen Rückenwind.VW-Aktie deutlich im Plus Die VW-Vorzugsaktie gewinnt am Dienstagmittag kräftig und notiert bei rund 83 Euro. Damit setzt sich das Papier weiter vom Jahrestief ab, bleibt aber noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert: Der Markt reagiert positiv auf die jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de