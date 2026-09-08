München (ots) -Die zweite Ausgabe der Aktion "O'zapft is - aber bitte Grippe-geimpft!" von CSL Seqirus und der Marien Apotheke München hat heute mit einem Pressetermin begonnen. Heute und morgen sind alle Münchner:innen dazu aufgerufen, sich pünktlich vor dem größten Volksfest der Welt gegen die Grippe impfen zu lassen.Gemeinsam mit Experten aus Medizin und Politik setzen CSL Seqirus und die Marien Apotheke vor der Wiesn und zum Beginn der Grippesaison erneut ein Zeichen für Grippeprävention. Sie nutzen den Anlass, um auf die niedrigschwelligen Impfangebote in Arztpraxen und Apotheken aufmerksam zu machen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, als sich über 300 Personen an zwei Tagen impfen ließen, wurde die Aktion in diesem Jahr ausgeweitet. Mehr als 40 Arztpraxen und Apotheken in der Region München beteiligen sich an der Aktion und dem Aufruf, sich vor dem Oktoberfest gegen Grippe impfen zu lassen.Am heutigen Pressetermin haben folgende Persönlichkeiten teilgenommen, um ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen:- Thomas Benkert, Ehrenpräsident der Bundesapothekerkammer (BAK)- Alexander Almerood, Country Manager, CSL Seqirus Germany- Prof. Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Staatsminister für Gesundheit, Pflege und Prävention a.D.- Prof. Dr. Christoph Spinner, MBA, Ltd. Oberarzt Infektiologie, Klinikum der Technischen Universität München (TUM Klinikum)Thomas Benkert, Ehrenpräsident der Bundesapothekerkammer (BAK)"Apotheken leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Prävention und ermöglichen vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang zur Grippeschutzimpfung. Mit dieser Aktion machen wir sichtbar, wie einfach Vorsorge sein kann. Gerade vor dem Oktoberfest, wenn Millionen Menschen zusammenkommen, möchten wir die Münchnerinnen und Münchner daran erinnern, rechtzeitig an ihren Impfschutz zu denken. Die große Resonanz im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass wir mit dieser Aktion viele Menschen erreichen können."Alexander Almerood, Country Manager, CSL Seqirus Germany"Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Influenza-Prävention engagiert sich CSL Seqirus für die Entwicklung und Bereitstellung weiterentwickelter* Grippeimpfstoffe sowie die Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Auch in dieser Saison, in der die von der WHO empfohlene umfassende Stammanpassung die Impfstoffherstellung vor besondere Herausforderungen gestellt hat, konnten wir unsere Grippeimpfstoffe verlässlich und frühzeitig bereitstellen. Mit unserer Oktoberfest-Initiative bringen wir Wissenschaft, Politik, Apotheken und Arztpraxen zusammen, um möglichst viele Menschen für die Grippeschutzimpfung zu sensibilisieren. Besonders freut uns, dass sich mehr als 40 Apotheken und Arztpraxen in der Region München an der Aktion beteiligen. Denn jede verhinderte Grippeerkrankung schützt nicht nur die Menschen selbst, sondern stärkt auch die Gesundheit unserer Gesellschaft insgesamt."* Die STIKO bezeichnet im Protokoll ihrer 96. Sitzung vom 17. Juni 2020 sowie in ihren Empfehlungen den MF59-adjuvantierten Impfstoff, Hochdosis-Impfstoff, rekombinanten Impfstoff und zellbasierten Impfstoff als "weiterentwickelte" Impfstoffe.Prof. Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Staatsminister für Gesundheit, Pflege und Prävention a.D."Mir ist wichtig, dass die Menschen in München gut informiert und gut geschützt in den Herbst gehen. Die Grippe wird schnell unterschätzt. Dabei kann ein rechtzeitiger Impfschutz helfen, sich selbst zu schützen und zugleich Verantwortung für andere zu übernehmen. Gerade vor dem Oktoberfest zeigt Vorsorge auch: Wir passen aufeinander auf."Prof. Dr. Christoph Spinner, MBA, Ltd. Oberarzt Infektiologie, Klinikum der Technischen Universität München (TUM Klinikum)"Influenza ist keine harmlose Erkältung, sondern verursacht jedes Jahr erhebliche Krankheitslast, Krankenhausaufenthalte und Arbeitsausfälle. Gerade rund um Großveranstaltungen wie das Oktoberfest gewinnt Prävention an Bedeutung. Die STIKO empfiehlt die jährliche Grippeimpfung insbesondere für Menschen ab 60 Jahre, chronisch Erkrankte und sowie Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko durch viele berufliche und private Kontakte. Die gute Nachricht: Mit weiterentwickelten Influenza-Impfstoffen, wie beispielsweise denen von CSL Seqirus, steht eine wirksame und sichere Schutzmaßnahme zur Verfügung. Wer sich jetzt impfen lässt, ist rechtzeitig zum Start der Grippesaison geschützt."Pressekontakt:Steffen BeckerAPCO+49 173 490 53 82sbecker@apcoworldwide.comOriginal-Content von: CSL Seqirus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183283/6347935