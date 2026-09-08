Nordex: Neue Megawatt-Deals festigen die globale Marktposition

Das operative Geschäft fokussiert sich auf die weltweit wachsende Onshore-Windenergie und erzielt durch modulare Turbinen wettbewerbsfähige Margen. Zahlreiche Großaufträge im August und September, darunter ein 525-Megawatt-Projekt in der Türkei und Aufträge über 480 Megawatt in den USA, untermauern eine stabile Auftragslage. Die Konzernführung priorisiert die Profitabilität und profitiert von einer robusten Netto-Liquidität in Höhe von rund 1,67 Mrd. Euro.

Geschäftsmodell im Zeichen der globalen Dekarbonisierung

Die Nordex Group hat sich auf die Entwicklung, die Fertigung sowie die Errichtung von Onshore-Windenergieanlagen spezialisiert. Ergänzt wird dieses hardwaregetriebene Geschäft durch langfristige Serviceverträge, die dem Konzern gut planbare, wiederkehrende Einnahmen sichern. Mit diesem Portfolio adressiert das Unternehmen direkt den weltweiten Kapazitätsausbau im Bereich der erneuerbaren Energien. Zu den wichtigsten Absatzregionen zählen Europa sowie Nord- und Südamerika. Durch die Nutzung von standardisierten, modularen Turbinenplattformen - wie der Delta4000-Serie - kann der Anlagenbauer flexibel auf regionale Netzanforderungen und Windbedingungen reagieren. Diese Skalierbarkeit ist ein zentraler Hebel, um in einem Markt mit strukturellem Preisdruck und schwankenden Materialkosten wirtschaftlich agieren zu können.

Auftragsentwicklung im Spätsommer

Im August meldete das Unternehmen mehrere substanzielle Projekteingänge. Hervorzuheben ist ein Großauftrag der Türkerler Holding über 525 Megawatt in der Türkei, welcher die Lieferung und Installation zahlreicher Turbinen umfasst. Ergänzt wurde diese Order durch Verträge über mehr als 480 Megawatt in den USA sowie durch europäische Projekte in Rumänien und Niedersachsen. In Niedersachsen bestellte die EFG Energy Farming Gruppe beispielsweise Anlagen für Bürgerwindparks mit einer Kapazität von 82 Megawatt. Diese gefüllten Auftragsbücher spiegeln das anhaltende Marktumfeld für Onshore-Projekte wider und sichern die kontinuierliche Auslastung der Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren.

Strategische Ausrichtung und interne Margenziele

Aus der Binnenperspektive legt die Unternehmensführung den Fokus konsequent auf die Optimierung der operativen Profitabilität. Im Zentrum steht die Abwicklung margenstärkerer Neuaufträge bei gleichzeitiger Kostendisziplin. José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group, ordnet die strategische Entwicklung wie folgt ein: "Wir haben erneut eine solide operative Leistung erbracht, weitere Margenverbesserungen erzielt und sind mit einer starken Finanzposition in das Jahr gestartet". Der Konzern strebt an, die Profitabilität schrittweise zu erhöhen und den freien Cashflow nachhaltig zu stabilisieren. Mit einer angestrebten EBITDA-Marge von mittelfristig 8 % sieht das Management das Unternehmen auf dem richtigen Kurs, um die selbst gesteckten Geschäftsziele zu erreichen.

Aktuelles Branchenumfeld

Es zeigt sich eine deutliche operative Konsolidierung nach den branchenweiten Lieferkettenproblemen der vergangenen Jahre. Die aktuellen Auftragseingänge aus global diversifizierten Märkten signalisieren ein tragfähiges Geschäftsfundament. Die zuletzt ausgewiesene Netto-Liquidität von rund 1,67 Mrd. Euro bietet zudem einen bilanziellen Puffer, um temporäre Schwankungen beim Working Capital, die im kapitalintensiven Projektgeschäft üblich sind, auszugleichen. Gleichwohl sollten brancheninhärente Risiken wie den intensiven Wettbewerb, regulatorische Hürden bei Genehmigungsverfahren und Rohstoffpreisschwankungen einkalkuliert werden. In der Gesamtbetrachtung weist die Unternehmensgruppe eine gefestigte Finanzstruktur auf, um das Wachstum in der Windindustrie operativ erfolgreich umzusetzen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Nordex SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Nordex SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU7QLZ, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Nordex SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 40,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Nordex SE an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 40,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die Nordex SE am 18.06.2027 auf oder über 40,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 08.09.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG