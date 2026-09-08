Nordex: Neue Megawatt-Deals festigen die globale Marktposition

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 40 2027/06: Basiswert NordexDU7QLZQuelle: DZ BANK: Geld 08.09. 13:16:12, Brief 08.09. 13:16:12
34,04 EUR 34,06 EUR 0,86% Basiswertkurs: 41,060 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 13:02:21 Max Rendite 17,47% Discount in % 17,07% Abstand zum Cap in % -2,58% Max Rendite in % p.a. 22,47% p.a. Cap 40,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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