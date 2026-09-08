Zürich (www.anleihencheck.de) - In ihrer Sitzung am 10. September wird die Europäische Zentralbank (EZB) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erneute Leitzinserhöhung vornehmen, so Dr. Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB.Im Gegensatz zur US-Notenbank Federal Reserve (FED), deren duales Mandat neben Preisstabilität auch Beschäftigung umfasse, fokussiere sich Europas Notenbank ausschließlich auf die Preisstabilität - und davon könne bei der aktuellen Inflationsrate von 3,3 Prozent nicht die Rede sein. Diese Leitzinserhöhung sei allerdings auch bereits so eingepreist und dürfte deshalb den Markt kaum überraschen. Spannender werde der Ausblick sein: Die Märkte würden nämlich zwei weitere Zinserhöhungen einpresien. Swisscanto/ZKB halte das jedoch für übertrieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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