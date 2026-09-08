Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Performancebeitrag des Anleihenportfolio war mit -40 Basispunkten auch im August negativ, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412XXX/ WKN 764930).Die vereinnahmten Kupons hätten die Marktverluste aufgrund der gestiegenen Renditen nicht kompensieren können. Die Experten von ETHENEA würden jedoch weiterhin davon ausgehen, dass die nächste größere Bewegung der Zinsstrukturkurve eher nach unten als nach oben sei. Deshalb würden sie an der hohen Modifizierten Duration von 9,9 festhalten. Keine Kompromisse würden die Experten beim guten Durchschnittsrating von A bis A+ eingehen, das ihnen eine attraktive durchschnittliche Verzinsung von 4,4% ermögliche. Der Portfolioanteil der Anleihen sei leicht auf 54,3% gefallen, wovon 13,1% in europäische Staatsanleihen investiert seien. Der Anteil von in USD denominierten Anleihen sei konstant bei 2,5% geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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