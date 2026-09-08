München (ots) -"Eine zutiefst bewegende Geschichte." (Variety)"Ben-Adir und Morgan sind etwas ganz Besonderes." (The Guardian)"Einer der besten Filme des Sundance Film Festivals, (...) ein Blick auf das Thema aus einer völlig unerwarteten und zutiefst bewegenden Perspektive" (Deadline)Nachdem das bewegende Drama FRANK & LOUIS bereits auf dem Sundance Film Festival und dem Locarno Film Festival große Wellen geschlagen hat, feiert es am 26. September, in Anwesenheit der Erfolgsregisseurin und Drehbuchautorin Petra Volpe (HELDIN), Deutschlandpremiere auf dem FilmFest Hamburg. Am 10. Dezember folgt der deutschlandweite Start im Verleih der Constantin Film.In dem Film übernimmt Frank, der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, die Aufgabe, einen an Alzheimer erkrankten älteren Mitinsassen zu betreuen. Was als eigennütziger Plan beginnt, entwickelt sich zu einer tiefen Beziehung mit seinem Gefährten Louis - und schenkt beiden Männern neue Hoffnung und Würde."Frank & Louis ist eine tiefgründige und universelle Geschichte über Zärtlichkeit, Verletzlichkeit und Mitgefühl an einem erbarmungslosen Ort - und stellt komplexe moralische Fragen, ohne einfache Antworten zu geben." - Petra VolpeHier geht's zum deutschen Trailer von FRANK & LOUIS: https://youtu.be/xVBh5mZUxng (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxVBh5mZUxng&data=05%7C02%7CMartina.Gabric%40constantin.film%7C7bb49827a0504de2b68508df0cf50717%7C3e3d3764d7a34afcbb98b4146c1c44db%7C0%7C0%7C639243918767090319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VIXQj0VzKZs%2BtT6PGMrXmeU47uAZSwF45VIxyWbUkvk%3D&reserved=0)Inhalt: Frank (Kingsley Ben-Adir), ein Mann in den Vierzigern, verbüßt eine lebenslange Haftstrafe - mit der Aussicht auf Bewährung. Um die brutale Realität des Gefängnisalltags zu ertragen, hat er sich emotional abgeschottet. Als er in eine neue Einrichtung verlegt wird, beschließt er, sich den "Gold Coats" anzuschließen - einem Programm, in dem Häftlinge an Alzheimer und Demenz erkrankte Mitinsassen betreuen - in der Hoffnung, durch dieses Engagement die Chancen auf Bewährung zu erhöhen.Die Arbeit ist fordernd, doch Frank entwickelt eine unerwartete Beziehung zu einem seiner Patienten, Louis Nelson (Rob Morgan), einem Mann, der einst für seine Macht und Autorität gefürchtet wurde. Ihn zu pflegen bringt Frank an seine körperlichen und emotionalen Grenzen.Pressenotiz: FRANK & LOUIS, der neue Film der Schweizer Regisseurin Petra Volpe ("Heldin") feierte im Januar 2026 am renommierten Sundance Film Festival in Park City seine Weltpremiere, die Europapremiere fand am 10. August 2026 anlässlich des Locarno Film Festival auf der Piazza Grande statt. FRANK & LOUIS wurde dort mit dem Publikumspreis 'Prix Public UBS' ausgezeichnet. In Deutschland feiert der Film seine Premiere am 26. September auf dem FilmFest Hamburg, bevor er am 10. Dezember deutschlandweit in den Kinos startet.FRANK & LOUIS ist eine berührende und universelle Geschichte über Zärtlichkeit, Verletzlichkeit und Mitgefühl an einem erbarmungslosen Ort, und stellt komplexe moralische Fragen, ohne einfache Antworten zu geben.Produziert wurde der Film von Reto Schaerli und Lukas Hobi von Zodiac Pictures ("Heldin", "Die göttliche Ordnung", "Heidi", "Frieden") in Koproduktion mit Caspian Films, Schweizer Radio und Fernsehen sowie SRG SSR.Kinostart: 10. Dezember 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar, Rosalind Eleazar, Indira Varma, Andy Cheung, Calum MacPherson u.v.a.Drehbuch: Petra Volpe, Esther BernstorffRegie: Petra VolpeKamera: Judith KaufmannSchnitt: Hansjörg WeissbrichProduzenten: Reto Schaerli, Lukas HobiExecutive Producer: Cora Olson, Susan WendtErstes Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.filmPressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:SCHMIDT SCHUMACHER Presseagentur(TV, Print, Radio, Online)Claudia Kettner (Tel: 030 - 263913-21)E-Mail: info@schmidtschumacher.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6347953