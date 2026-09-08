Irischer Pharmahersteller will nach Markteinführung in Deutschland und Großbritannien über die Qualität der Wirkstoffe sprechen.

Dunbar Pharmaceuticals ("Dunbar Pharma" oder "das Unternehmen"), Irlands erster EU-GMP-zertifizierter Hersteller von pflanzlichen Cannabinoid-Wirkstoffen (APIs), gab heute bekannt, dass er an der expopharm 2026 vom 15. bis 17. September 2026 in München auf dem Messegelände der Messe München, Am Messesee 2, 81829 München, Deutschland teilnehmen wird. Die expopharm, eine der führenden europäischen Fachmessen für den Apothekenmarkt, bringt Apotheker, Pharmaunternehmen und weitere Akteure der Branche aus ganz Europa zusammen.

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Dunbar Pharma to Showcase European Dronabinol Supply Capabilities at expopharm 2026 in Munich

Im Mittelpunkt der Vorträge von Dunbar Pharma auf der expopharm steht die Präsentation "Qualität jenseits des Zertifikats Was macht einen zuverlässigen Dronabinol-Wirkstoff aus?". Das Unternehmen wird erläutern, warum ein Analysezertifikat (CoA) allein keine vollständige Beurteilung der Wirkstoffqualität ermöglicht und wie eine standardisierte pharmazeutische Herstellung, Chargenkonstanz sowie eine zuverlässige Langzeitversorgung Apothekern dabei helfen, Compound-Arzneimittel einheitlich herzustellen und die Kontinuität der Patientenversorgung zu gewährleisten.

Dunbar Pharma vermarktet seinen pflanzlich basierten Wirkstoff Dronabinol unter der Handelsmarke WaterClear THC.

Gründerin und Geschäftsführerin Leah Fletcher sowie Mitglieder des Teams von Dunbar Pharma stehen in Halle A2, Stand A43, für Gespräche mit Apothekern, Partnern aus der Pharmabranche und anderen Akteuren der Branche zur Verfügung.

Dunbar Pharma wird außerdem an der von der expopharm angebotenen Führung zum Thema medizinisches Cannabis teilnehmen, die täglich von 12:20 bis 13:20 Uhr stattfindet. Im Rahmen der Führung wird Melanie Dolfen, eine auf medizinisches Cannabis spezialisierte Apothekerin und Inhaberin der BezirksApotheke Berlin, gemeinsam mit Vertretern von Dunbar darüber sprechen, wie Apotheker die Qualität von Wirkstoffen beurteilen, und ihre Erfahrungen mit der Verwendung von Dronabinol von Dunbar Pharma bei der Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke teilen.

"Die expopharm ist für uns eine wichtige Gelegenheit, direkt mit Apothekern, die Arzneimittel selbst herstellen, ins Gespräch zu kommen und zu erörtern, wie pflanzliches Dronabinol in pharmazeutischer Qualität ihre Arbeit und ihre Patienten unterstützen kann", sagte Leah Fletcher, Gründerin und Geschäftsführerin von Dunbar Pharma. "Wir produzieren und liefern WaterClear THC in Irland im kommerziellen Maßstab gemäß den EU-GMP-Richtlinien und bieten Apothekern damit die Qualität, Konsistenz und zuverlässige Versorgung, die sie benötigen. Nachdem wir unser Produkt in Deutschland etabliert haben und dann nach Großbritannien expandiert sind, freuen wir uns darauf, in München neue Beziehungen zu Apotheken aufzubauen und einen breiteren Zugang zu Arzneimitteln auf Dronabinol-Basis zu ermöglichen."

Die Teilnahme von Dunbar Pharma an der expopharm folgt auf die Markteinführung und den Vertrieb des pflanzlichen Dronabinol-Wirkstoffs in Deutschland einem der etabliertesten Dronabinol-Märkte Europas sowie auf den anschließenden Markteintritt in Großbritannien im Rahmen einer Vereinbarung mit IPS Pharma. Durch diese Vereinbarung wird WaterClear THC über das regulierte "Specials"-System in Großbritannien verfügbar, sodass Ärzte pflanzliches Dronabinol in pharmazeutischer Qualität über das etablierte Liefernetzwerk von IPS Pharma beziehen können.

Dunbar Pharma produziert WaterClear THC im kommerziellen Maßstab in seinem nach EU-GMP zertifizierten Werk in Athlone, Irland, unter der Aufsicht der Health Products Regulatory Authority (HPRA). Der validierte Herstellungsprozess des Unternehmens und die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Chargen sind darauf ausgelegt, die für regulierte Arzneimittel erforderliche Konsistenz und Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten.

WaterClear THC ist ein chemisch definierter pharmazeutischer Wirkstoff, der nach anerkannten Arzneibuchstandards hergestellt wird. Im Gegensatz zu pflanzlichen Cannabispräparaten ermöglicht er eine konsistente Dosierung in Milligramm und weist nur minimale Schwankungen in der Zusammensetzung auf, wodurch er pharmazeutische Präzision für eine individuelle Verschreibung bietet. Während Dronabinol in der Vergangenheit synthetisch hergestellt wurde, nutzt Dunbar Pharma ein firmeneigenes Verfahren, das auf pflanzlichen Ausgangsstoffen basiert.

Wenn Sie ein Treffen mit Dunbar Pharma arrangieren möchten, wenden Sie sich an pr@dunbarpharma.ie. Teilnehmer finden das Unternehmen in Halle A2, Stand A43.

Über Dunbar Pharmaceuticals

Dunbar Pharmaceuticals (Mercury Rising Ltd.) ist ein irischer Pharmahersteller in Privatbesitz und Irlands erster nach EU-GMP-Standards zertifizierter Hersteller von pflanzlichen Cannabinoid-Wirkstoffen (APIs). Das Unternehmen mit Sitz in Athlone, Irland, stellt schwer herstellbare Wirkstoffe in pharmazeutischer Qualität her, darunter pflanzliches Dronabinol, und erfüllt dabei die anerkannten Standards der Pharmakopöe für regulierte Arzneimittelmärkte, darunter Deutschland und das Vereinigte Königreich.

Dunbar Pharma wurde von Anfang an als Pharmahersteller innerhalb Irlands erstklassiger Umgebung für Pharmaproduzenten erstellt und unterliegt der Aufsicht der Health Products Regulatory Authority (HPRA). Validierte Prozesse und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Chargen gewährleisten eine zuverlässige Belieferung zugelassener Partner in ganz Europa.

Dunbar Pharma wurde aufgrund einer einfachen Beobachtung gegründet: Die medizinische Nutzung von Cannabinoiden nahm weltweit zu, doch die dahinterstehende pharmazeutische Infrastruktur hielt damit nicht Schritt. Das Unternehmen schließt diese Lücke und fördert Europas pharmazeutische Infrastruktur für pflanzliche Cannabinoid-Arzneimittel, indem es die EU-GMP-konforme Herstellung, pharmazeutische Qualitätsstandards und eine zuverlässige Versorgung für Partner im Gesundheitswesen und Patienten garantiert. Das Unternehmen wurde für sein Wachstum und seine Innovationskraft ausgezeichnet, unter anderem als "Emerging Company of the Year" bei den BioPharmaChem Impact Awards 2026, als "Product Manufacturing Start-Up of the Year" bei den National Start-Up Awards 2025 und mit dem "Ambition Growth Award" bei den Local Enterprise Office Awards 2026. Bleiben Sie über die Aktivitäten von Dunbar Pharma auf dem Laufenden unter: LinkedIn.

Hinweise für den Herausgeber

Dunbar Pharmaceuticals (Mercury Rising Ltd.) ist ein irischer GMP-Hersteller mit Sitz in Athlone, Irland. GMP-Zertifikat: 35486/ASR13213/000001; ASR-Zertifikat: ASR13213/000001 einsehbar im öffentlichen EudraGMDP-Register.

Dronabinol ist der INN (internationaler Freiname) für Delta-9-THC in gereinigter pharmazeutischer Form, das seit Jahrzehnten weltweit in regulierten verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für bestimmte Indikationen verschrieben wird.

Im Vereinigten Königreich sind "Specials" nicht zugelassene Arzneimittel, die hergestellt oder bereitgestellt werden, um den individuellen klinischen Bedürfnissen eines bestimmten Patienten gerecht zu werden, wenn keine geeignete zugelassene Alternative verfügbar ist. Sie werden von Ärzten verschrieben und von zugelassenen "Specials"-Herstellern wie IPS Pharma unter der Aufsicht der MHRA hergestellt.

Das Dronabinol von Dunbar wird ausschließlich für pharmazeutische Zwecke hergestellt, nicht für Verbraucher- oder Wellnessprodukte.

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