Dublin (ots) -Erschwingliche Preise und gutes Wetter können ein Reiseziel perfekt wirken lassen. Doch dies kann sich ändern, wenn man im Urlaub krank wird. Dann spielen die Dinge, die ein Land attraktiv gemacht haben, plötzlich eine viel kleinere Rolle. Die Frage, wie ob ärztlicher Rat ohne lange Wartezeit, Sprachbarriere oder Kosten verfügbar ist, rückt in den Vordergrund. Eine Studie von Holafly, dass 47,5 Prozent der Vielreisenden und Langzeitreisenden die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung im Ausland verzögert oder ganz vermieden haben. Weitere 20,3 Prozent geben an, dass sie nicht zuversichtlich sind, einen Gesundheitsdienstleister zu finden, dem sie vertrauen können. Holafly analysierte 17 Länder anhand von sieben Faktoren, um herauszufinden, wo die größten Herausforderungen liegen.Für Menschen, die Wochen oder Monate fernab der Heimat verbringen, können diese Fragen reale Konsequenzen haben. Wenn ärztliche Hilfe verzögert wird, können sich manche Erkrankungen verschlimmern oder schwerer zu behandeln sein. Zu den untersuchten Faktoren gehören der Zugang zu Ärzten und Krankenhausbetten, Notfallversorgung, Qualität der Gesundheitsversorgung, Anforderungen an die Krankenversicherung, Sprache, Wartezeiten auf Fachärzte und Zugang zu Apotheken. Auf der Grundlage von Daten der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank, von Eurostat, nationalen Gesundheitsbehörden, der OECD und EF Education First gibt der resultierende Holafly Plans Healthcare Index 2026 jedem Land einen Defizit-Score von 0 bis 100. Höhere Werte weisen auf größere potenzielle Schwierigkeiten beim Zugang zur Versorgung hin.Weitere Details zu den Ergebnissen des Holafly Plans Healthcare Index 2026 finden sich im Holafly-Blog (https://esim.holafly.com/inside/esim-talks/sick-abroad-why-47-of-travellers-avoid-the-doctor/)."Die Gesundheitsversorgung ist selten das Erste, worauf Menschen achten, wenn sie entscheiden, wo sie ein paar Monate im Ausland verbringen möchten. Menschen, die über die heimischen Grenzen hinaus leben, isollten sich jedoch diese Frage stellen", sagt Metin Kastro, COO bei Holafly.Diese Länder weisen laut Analyse die größten Zugangshürden auf:1. Indonesien2. Vietnam3. Thailand4. Südafrika5. Kolumbien6. Malaysia7. Mexiko8. VAE (Vereinigte Arabische Emirate)9. Peru10. BulgarienIndonesien erweist sich insgesamt als das herausforderndste Land mit dem schwächsten Zugang zur Gesundheitsversorgung und dem niedrigsten Wert für die allgemeine Gesundheitsabdeckung (Universal Health Coverage) der WHO. Vietnam folgt an zweiter Stelle und verzeichnet in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie einer geringen Verfügbarkeit von Ärzten den schwächsten Wert bei der Notfallversorgung. Thailand liegt an dritter Stelle. Ausschlaggebend sind laut Analyse unter anderem eine geringere Gesundheitsabdeckung, die größte gemessene Sprachbarriere und hohe formale Versicherungsanforderungen.Selbst Länder, die insgesamt gut abschneiden, sind nicht ohne Schwächen. Spanien verzeichnet mit fast drei Monaten die längste analysierte Wartezeit auf Fachärzte, während die VAE den besten Wert bei der Notfallversorgung erzielen. Die Ergebnisse zeigen, warum die bloße Frage, ob ein Land über eine "gute Gesundheitsversorgung" verfügt nicht ausreicht: Entscheidend ist die Hilfe, auf die man tatsächlich zugreifen kann, wenn man sie braucht.Holafly Plans (https://esim.holafly.com/de/esim-plans/), das globale eSIM-Abonnement für Vielreisende und digitale Nomaden, bietet einen Tarif, der über verschiedene Reiseziele hinweg funktioniert, anstatt bei jedem Standortwechsel von vorne beginnen zu müssenÜber HolaflyHolafly ist eine globale eSIM-Plattform für Reisende und bietet mobile Konnektivität in mehr als 200 Reisezielen. Das Unternehmen ermöglicht die digitale Aktivierung von mobilen Datentarifen ohne physische SIM-Karte und bietet mehrsprachigen Support rund um die Uhr. Seit 2019 unterstützt Holafly Reisende dabei, unterwegs einfacher online zu bleiben.Pressekontakt:holaflygermany@finnpartners.comOriginal-Content von: Holafly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180412/6347970