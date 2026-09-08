Mittenwald (ots) -Neue "Insta-Hotspots" der free-key CityApp machen besondere und bislang unbekannte Fotomotive sichtbarSocial Media beeinflusst zunehmend, welche Orte Menschen entdecken und bereisen. Laut einer repräsentativen Bitkom-Studie haben sich 58 Prozent der deutschen Urlauber mit Social-Media-Nutzung innerhalb der vergangenen zwölf Monate über soziale Netzwerke zu einer Urlaubsreise inspirieren lassen. Eine TUI-Studie zeigt zudem: Für 36,9 Prozent sind fotogene Orte und Social-Media-würdige Erlebnisse bei der Wahl des Urlaubsziels wichtig oder sehr wichtig.Genau hier setzt die free-key CityApp mit den neuen "Insta-Hotspots" an. Städte und Gemeinden können damit besondere Fotomotive sichtbar machen - bewusst auch Orte, die bislang touristisch kaum bekannt sind.Denn der perfekte Shot muss keine Sehenswürdigkeit sein. Eine besondere Perspektive durch eine Gasse, eine außergewöhnliche Fassade, eine Spiegelung im Wasser, Street-Art oder ein überraschender Hintergrund können ebenso zum Fotomotiv werden.Unbekannte Motive sichtbar machen"Es gibt in fast jeder Stadt Plätze und Perspektiven, die auf einem Foto großartig aussehen, aber kaum jemand kennt. Genau diese Motive möchten wir sichtbar machen. Wenn Besucher dort ein besonderes Foto oder Reel aufnehmen und über soziale Medien teilen, wird daraus gleichzeitig Werbung für den Ort", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH und Betreiber der free-key CityApp.Jeder Insta-Hotspot kann mit Bild, Beschreibung und Standort in der CityApp hinterlegt werden. Zusätzlich können konkrete Fototipps zur besten Perspektive, zum Standort oder zur Blickrichtung angegeben werden.Neue Chancen auch für kleinere GemeindenGerade kleinere Städte und Gemeinden können damit auf Motive aufmerksam machen, die in keinem klassischen Reiseführer stehen. Besucher werden zum Entdecken angeregt und bislang weniger bekannte Bereiche eines Ortes rücken in den Blickpunkt.Während klassische touristische Angebote zeigen, was man besichtigen kann, zeigen Insta-Hotspots, wo ein besonderes Foto entstehen kann.Mit den neuen "Insta-Hotspots" verbindet die free-key CityApp damit digitale Gästeinformation mit modernem Stadt- und Tourismusmarketing.Pressekontakt:IT-Innerebner GmbHWalter InnerebnerTelefon: +49 (0)172 4632 843E-Mail: walter@innerebner.euOriginal-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/6347969