München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sebastian Fiedler (SPD, innenpolitischer Sprecher)
Stephan Brandner (AfD, Mitglied des Rechtsausschusses)
Carsten Breuer (Generalinspekteur der Bundeswehr)
Constantin Schreiber (Axel Springer)
Julie Kurz (ARD)
Alexander Prinz (Autor und YouTuber)
Die Folgen des AfD-Wahlsiegs in Sachsen-Anhalt
Darüber diskutieren der innenpolitische Sprecher der SPD, Sebastian Fiedler, und der Bundestagsabgeordnete der AfD, Stephan Brandner.
Die Bundeswehr in Zeiten hybrider Bedrohung
Im Studio: der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer.
Es kommentieren: der Axel-Springer-Journalist Constantin Schreiber, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und der Autor und YouTuber Alexander Prinz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6347968
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sebastian Fiedler (SPD, innenpolitischer Sprecher)
Stephan Brandner (AfD, Mitglied des Rechtsausschusses)
Carsten Breuer (Generalinspekteur der Bundeswehr)
Constantin Schreiber (Axel Springer)
Julie Kurz (ARD)
Alexander Prinz (Autor und YouTuber)
Die Folgen des AfD-Wahlsiegs in Sachsen-Anhalt
Darüber diskutieren der innenpolitische Sprecher der SPD, Sebastian Fiedler, und der Bundestagsabgeordnete der AfD, Stephan Brandner.
Die Bundeswehr in Zeiten hybrider Bedrohung
Im Studio: der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer.
Es kommentieren: der Axel-Springer-Journalist Constantin Schreiber, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und der Autor und YouTuber Alexander Prinz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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