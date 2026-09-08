Das Thema Öl kann jeder von Ihnen und von euch börsentäglich an der Tankstelle erleben, denn rund um Frankfurt und es dürfte in anderen Städten in Deutschland kaum anders sein. Muss man für Diesel mittlerweile 2,50 Euro oder mehr hinlegen und damit ist das alte Ziel der Grünen aus den neunzehnhundertneunziger Jahren erreicht, dass Benzin fünf Mark je Liter kosten sollte. In der vergangenen Woche machte die FDP in Sachsen-Anhalt in einer Aktion einmal deutlich, wie hoch der Steueranteil in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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