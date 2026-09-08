Da wo es am lautesten ist, ist die Bewertung schon lange zu teuer und das Risiko einer harten Korrektur umso größer. Deswegen lohnt sich immer ein Blick auf die stillen Aktien, die im besten Fall keine Analystenschätzung haben. Dort verbergen sich womöglich Multibagger. Der Vergleich zwischen den bekannten Branchenriesen und einer unbekannten Nummer ist dafür das perfekte Beispiel. Die Antwort warum der österreichische Anlagenbauer ANDRITZ zwei Giganten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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