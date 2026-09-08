Bitcoin hat sich in den letzten Wochen kräftig erholt. Seit Anfang Juli verteuerte sich die Mutter aller Kryptowährungen um mehr als +36% und notiert aktuell bei 78.707 US$. Ist das erst der Anfang einer noch viel stärkeren Aufwärtsbewegung oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? ETF-Milliarden treffen auf hohe US-Schulden Für Rückenwind sorgt zunächst die anhaltend hohe Nachfrage über die US-Spot-Bitcoin-ETFs. In der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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