Der Rückzug von Stripe und Advent aus dem Übernahmepoker hat PayPal Ende August spürbar zugesetzt, mittlerweile hat sich der Kurs aber wieder gefangen. Der US-Zahlungsdienstleister gilt bei vielen Anlegern inzwischen als unterbewertet. Charttechnisch steckt die Aktie derzeit zwischen zwei offenen Kurslücken fest. Nach dem Rückzug greifen Schnäppchenjäger zu Ende August ist die geplante Übernahme durch Stripe und Advent International endgültig geplatzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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