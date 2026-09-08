Der deutschen Exportwirtschaft ist im Juli der Schwung ausgegangen. Nach fünf Monaten Wachstum in Folge sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, auf einen Gesamtwert von 138,2 Milliarden €. Im Jahresvergleich bleibt ein Plus von 6,1 Prozent, was sich gut anhört. Aber. Gute Zahlen, trügerisches Bild Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) bremst die Euphorie zu Recht. BGA-Präsident Dirk Jandura weist darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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