Mainz (ots) -Die 37°-Dokumentation "Die Nummer auf meinem Arm - Albrecht Weinberg und seine Geschichte" (https://www.zdf.de/video/reportagen/37-grad-104/37-die-nummer-auf-meinem-arm-100) über den Holocaust-Überlebenden Albrecht Weinberg (Erstausstrahlung: 4. Juni 2024) ist zu einem Kinofilm geworden. Unter dem Titel "Albrecht Weinberg. Es ist immer in meinem Kopf" startet der Dokumentarfilm der Filmemacher Güner Jasemin Balci und Jesco Denzel am Donnerstag, 10. September 2026, in den deutschen Kinos. In 90 Minuten erzählt der Film, wie der gebürtige Ostfriese nach 60 Jahren im Exil 2012 aus den USA nach Deutschland zurückkehrte, um an Schulen, Gedenkstätten und auf Veranstaltungen aufzuklären und gegen das Vergessen zu arbeiten. Albrecht Weinberg starb am 12. Mai 2026 im Alter von 101 Jahren. Nach den Kinovorführungen wird der Dokumentarfilm auch im ZDF zu sehen sein.Albrecht Weinberg überlebte den Holocaust. Sechzig Jahre nach dem Exil in Amerika kehrte er in seine alte Heimat Ostfriesland zurück. In Leer fand er einen Neubeginn an der Seite von Gerda Dänekas, einst seine Pflegerin wurde sie seine Freundin und Mitbewohnerin. Albrecht Weinberg begann, von seinem Leben zu erzählen, zunächst Gerda Dänekas, dann auf Veranstaltungen. Die Reaktionen der Menschen sind emotional. Vor allem junge Menschen mit seiner Geschichte zu erreichen, ist ihm sehr wichtig, denn sie sind für ihn der Beweis, dass die Welt heute eine bessere ist als damals.1925 geboren und aufgewachsen in Ostfriesland, Rhauderfehn, endete das bescheidene, aber, wie er es selbst beschreibt, "schöne" Familienleben nach der Machtergreifung Adolf Hitlers. Für die Familie begann eine Odyssee: Verfolgung, Ausbeutung, Ermordung. Albrecht Weinbergs Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Sein Bruder überlebte den Krieg und kam kurz darauf unter ungeklärten Umständen ums Leben. Zusammen mit seiner Schwester wanderte Albrecht Weinberg in die USA aus, wollte Deutschland nie wiedersehen. Engagierte Leeraner Bürger waren es, die ihn überzeugen konnten, zurückzukommen.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Informationen zu den Kinovorführungen (https://mindjazz-pictures.de/filme/albrecht-weinberg/)- Die "37°"-Dokumentation "Die Nummer auf meinem Arm - Albrecht Weinberg und seine Geschichte" (https://www.zdf.de/video/reportagen/37-grad-104/37-die-nummer-auf-meinem-arm-100) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6347986