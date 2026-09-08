Naturkatastrophen treffen uns meist ohne jede Vorwarnung, weil die entscheidenden Warnsignale tief unter der Erdkruste verborgen bleiben. Genau an dieser Schwachstelle setzt ein neuer Rechenansatz an, der das Risiko künftig deutlich greifbarer macht. Ein Team von Wissenschaftler:innen der US-amerikanischen University of California hat eine Methode entwickelt, um die genauen Orte künftiger schwerer Erdbeben zu identifizieren. Wie in einer im Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n