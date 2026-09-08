Nicht nur Lage, Grundriss und Preis beeinflussen die Wohnqualität. Eine aktuelle ImmoScout24-Studie zeigt: Auch die Menschen nebenan spielen eine entscheidende Rolle dafür, wie zufrieden Menschen mit ihrem Zuhause sind. Die Nachbarschaft ist ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit mit dem eigenen Zuhause. Während sich Lage, Ausstattung und Preis einer Immobilie vor dem Einzug prüfen lassen, zeigt sich die Qualität des Miteinanders mit den Nachbarn häufig erst später. Das zeigt eine aktuelle Wohnstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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