Berlin (ots) -
Das Fußball-Erfolgsformat "Lothar legt los" geht in die Verlängerung. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der WM 2026 wird Lothar Matthäus ab sofort auch die UEFA Champions League als Experte für BILD analysieren.
Meinungsstark, immer auf den Punkt und mit herausragendem Insider-Wissen bewertet Deutschlands Rekordnationalspieler das Geschehen in der Königsklasse. Die erste Ausgabe von "Lothar legt los" erscheint am Mittwoch, 9. September 2026, um 9 Uhr. Danach gibt es das Fußballformat von BILD immer mittwochs an Champions-League-Spieltagen ab 9 Uhr zu sehen.
Lothar Matthäus: "Ich freue mich sehr darauf, die Champions League für BILD zu analysieren und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Champions League ist die Bühne der besten Mannschaften und Spieler Europas. Ich werde wie gewohnt sagen, was Sache ist - positiv wie negativ."
Henning Feindt, Chefredakteur Sport der BILD-Gruppe: "Champions League und Lothar Matthäus - das passt perfekt zusammen und krönt unsere Berichterstattung zur Königsklasse. Wir freuen uns sehr, mit Deutschlands renommiertestem Fußball-Experten in die kommende Saison zu gehen."
Pressekontakt:
Christian Senft
Director Communications BILD-Gruppe
Tel: +49 151 4404 7239
christian.senft@axelspringer.com
www.axelspringer.com
Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6348009
Das Fußball-Erfolgsformat "Lothar legt los" geht in die Verlängerung. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der WM 2026 wird Lothar Matthäus ab sofort auch die UEFA Champions League als Experte für BILD analysieren.
Meinungsstark, immer auf den Punkt und mit herausragendem Insider-Wissen bewertet Deutschlands Rekordnationalspieler das Geschehen in der Königsklasse. Die erste Ausgabe von "Lothar legt los" erscheint am Mittwoch, 9. September 2026, um 9 Uhr. Danach gibt es das Fußballformat von BILD immer mittwochs an Champions-League-Spieltagen ab 9 Uhr zu sehen.
Lothar Matthäus: "Ich freue mich sehr darauf, die Champions League für BILD zu analysieren und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Champions League ist die Bühne der besten Mannschaften und Spieler Europas. Ich werde wie gewohnt sagen, was Sache ist - positiv wie negativ."
Henning Feindt, Chefredakteur Sport der BILD-Gruppe: "Champions League und Lothar Matthäus - das passt perfekt zusammen und krönt unsere Berichterstattung zur Königsklasse. Wir freuen uns sehr, mit Deutschlands renommiertestem Fußball-Experten in die kommende Saison zu gehen."
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