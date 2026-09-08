Leipzig (ots) -Nur rund 20 Minuten von Leipzig entfernt, bietet Lagovida eine natürliche Idylle inmitten des Leipziger Neuseenlandes. Getreu dem Namen "Leben am See" lädt das Resort dazu ein, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen und gemeinsam mit Familie und Freunden eine Auszeit am Störmthaler See zu verbringen. Auch in der kalten Jahreszeit gibt es dabei viel zu entdecken.In der Herbst- und Winterzeit ist Eisstockschießen bei Lagovida besonders beliebt: Vom 15. Oktober 2026 bis zum 14. März 2027 können Besucher auf der Eisstockbahn ihr Können unter Beweis stellen. Dafür braucht es nicht viel - ein Eisstock, festes Schuhwerk - und schon kann es losgehen. Kaum ist der erste Eisstock geschossen, ist die Faszination für den geselligen Wintersport geweckt.Nach dem sportlichen Erlebnis lädt das Restaurant "Casa Marina" dazu ein, sich bei regionalen und saisonalen Speisen aufzuwärmen und den Blick über den Störmthaler See schweifen zu lassen.Für noch mehr Erholung sorgt die See-Sauna, eine exklusive Wohlfühlwelt mit direktem Zugang zum Wasser. Inmitten der Natur verbindet die See-Sauna Wärme und Entspannung mit einem direkten Blick auf den Störmthaler See. Weitere Infos: https://lagovida.de/Weitere Attraktionen am Störmthaler SeeRund um den Störmthaler See gibt es zahlreiche weitere Freizeitangebote, die sich mit einem Besuch im Lagovida Resort verbinden lassen.Die Badeseen des Leipziger Neuseenlandes sind aus der Bergbauvergangenheit der Region hervorgegangen. Heute erinnert vor allem der Bergbau-Technik-Park mit seinen originalen Großgeräten an die Geschichte des Braunkohletagebaus. Besucher können das Gelände auf eigene Faust mit Schautafeln und Audioguide oder im Rahmen einer Führung erkunden. Weitere Infos: https://www.bergbau-technik-park.de/Ein besonderes Wahrzeichen des Störmthaler Sees ist die 15 Meter hohe Vineta. Die "schwimmende Kirche" erinnert an die Orte, die dem Braunkohletagebau weichen mussten, und ist mit der Vineta-Fähre erreichbar. Neben der Vineta-Tour mit Gästeführer finden dort auch Konzerte, Lesungen und Trauungen statt. Der großzügige Freisitz des Vineta-Bistros lädt zum Verweilen und Genießen ein. Weitere Infos: https://www.vineta-stoermthal.de/Abenteuer verspricht auch Elle's Erlebnisparcours mit Bogenschießen, Axt- und Zwillenschießen. Weitere Infos: https://www.elles-erlebnis.de/Mit der Leipzig Regio Card profitieren Gäste bei zahlreichen Partnern im Leipziger Neuseenland von Ermäßigungen, unter anderem im Bergbau-Technik-Park, bei der Vineta und im Elles Erlebnisparcours. Weitere Infos: https://www.leipzig.travel/reisen/welcome-cardsWer in der Herbst- oder Winterzeit in das Leipziger Neuseenland reisen möchte, kann bei der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ganzjährig zahlreiche Angebote buchen: https://www.leipzig.travel/reisen/angebotePressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PR - TourismusAndreas SchmidtTel.: +49 (0)341 7104-310E-Mail: presse@ltm-leipzig.deOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70361/6348007