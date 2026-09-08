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Angesichts immer heftigerer Hitzewellen weltweit bringt Kolmar Korea innovative Kühltechnologie in Sonnenschutzprodukte



08.09.2026 / 14:35 CET/CEST

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Kolmar Korea treibt die Entwicklung von K-Sun-Care-Produkten mit mentholfreien Kühlwirkstoffen, der "Water-Drop"-Technologie und einem hochfeuchtigkeitsspendenden Jelly Sun Stick voran

Neue Kühlformulierungen senken die Hauttemperatur um etwa 4-6 °C und bieten gleichzeitig einen zuverlässigen UV-Schutz SEOUL, Südkorea, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea , eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Aufstieg von K-Beauty-Sonnenschutzprodukten, erregt die Aufmerksamkeit der Branche mit seinen fortschrittlichen Sonnenschutztechnologien, die UV-Schutz nahtlos mit kühlenden Eigenschaften verbinden. Da sich weltweit rekordverdächtige Hitzewellen und steigende Temperaturen verstärken, steigt die Nachfrage der Verbraucher nach "kühlenden Sonnenschutzmitteln" rasant an, was Kolmar Korea dazu veranlasst, sein Sonnenschutzportfolio um firmeneigene Technologien zu erweitern, die darauf ausgelegt sind, die Grenzen herkömmlicher kühlender Kosmetika zu überwinden. Herkömmliche kühlende Kosmetika basieren in der Regel auf flüchtigen Inhaltsstoffen, die die Hauttemperatur durch Verdunstung senken, oder auf mentholbasierten Inhaltsstoffen, die den Kälteempfindlichkeitsrezeptor der Haut, TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8), chemisch stimulieren, um ein Kühlgefühl zu erzeugen. Flüchtige Inhaltsstoffe sorgen jedoch oft nur für eine kurzlebige Wirkung und können zu Hauttrockenheit oder Hautschäden führen, während Menthol häufig Reizungen, Brennen oder Unwohlsein auslöst. Um diese Mängel zu beheben, hat Kolmar Korea einen neuartigen, mentholfreien Kühlwirkstoff entwickelt, der aus einer präzise formulierten Mischung mehrerer Pflanzenextrakte gewonnen wird. Dieser Wirkstoff sorgt für ein sofortiges, lang anhaltendes Kühlgefühl bei gleichzeitiger Minimierung von Hautirritationen und steigert die Wirksamkeit durch Synergieeffekte mit anderen Kühlwirkstoffen zusätzlich. Über seine kühlenden Eigenschaften hinaus bietet der Wirkstoff beruhigende und elastizitätsfördernde Vorteile und unterstützt die Regeneration von durch UV-Strahlung geschädigter Haut, wodurch er sich äußerst vielseitig für eine breite Palette von Hautpflege- und Sonnenschutzanwendungen eignet. Unter Nutzung dieser Technologie hat Kolmar Korea die Entwicklung einer "Cooling Sun Essence" abgeschlossen, die sowohl gegen hitzebedingte Hautalterung als auch gegen Lichtalterung wirkt. Kolmar Korea leistet zudem Pionierarbeit bei Kühltechnologien, die auf internen Wasserpartikeln statt auf chemischen Kühlwirkstoffen basieren. Ein Paradebeispiel hierfür ist die firmeneigene "Water-Drop"-Technologie, bei der sich die Partikelstruktur beim Kontakt mit der Haut auflöst und Feuchtigkeit in Form von Mikrotröpfchen freisetzt. Die meisten herkömmlichen Wassertropfen-Formulierungen hatten in Sonnenschutzmitteln lange Zeit mit Problemen hinsichtlich der strukturellen Stabilität zu kämpfen. Im Laufe der Zeit können sich die Inhaltsstoffe absetzen, und es können mikroskopisch kleine Risse im UV-Schutzfilm entstehen, was die Wirksamkeit des Sonnenschutzes erheblich beeinträchtigt. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Kolmar Korea eine Formulierung unter Verwendung eines Materials auf Tonbasis, das aus dünnen, ineinandergreifenden Schichten besteht. Die Partikel sind so konzipiert, dass sie sich erst bei Reibung auflösen und Feuchtigkeit freisetzen, wodurch sich der UV-Schutzfilm gleichmäßig auf der Haut verteilen kann. Nach dem Auftragen senkt diese Formulierung die Hauttemperatur um etwa 4 Grad Celsius (7,2 Grad Fahrenheit) und unterdrückt rund 90 % der nachfolgenden, durch Wärme verursachten Temperaturanstiege. Kolmar Korea hat in ähnlicher Weise die traditionellen Einschränkungen von Stiftformaten überwunden, indem der Wassergehalt deutlich erhöht wurde, um den Kühleffekt zu maximieren. Eine herausragende Innovation ist der "Jelly Sun Stick", der unter Verwendung eines aus natürlichen Meeresalgen gewonnenen Inhaltsstoffs entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stick-Kosmetika verfügt der Jelly Sun Stick über eine wasserbasierte Oberflächenschicht, die die Haut bei Kontakt sofort erfrischt und kühlt. Durch die Minimierung des Ölgehalts erreicht die Formulierung eine widerstandsfähige, geleeartige Elastizität und bewahrt gleichzeitig die für ein festes Stick-Format erforderliche strukturelle Stabilität. Produkte mit dieser Technologie bieten einen starken UV-Schutz und senken die Hauttemperatur unmittelbar nach dem Auftragen um etwa 6 Grad Celsius (10,8 Grad Fahrenheit). "Die Nachfrage nach Produkten, die den doppelten Nutzen von UV-Schutz und Kühlung bieten, steigt rasant, da extreme Hitze weltweit zur Norm wird", erklärte ein Vertreter von Kolmar Korea. "Aufbauend auf der bewährten globalen Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Sonnenschutzprodukte werden wir weiterhin Pionierarbeit bei der Entwicklung vielfältiger Funktionen leisten und die Grenzen der Sonnenschutzkategorie erweitern." View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/angesichts-immer-heftigerer-hitzewellen-weltweit-bringt-kolmar-korea-innovative-kuhltechnologie-in-sonnenschutzprodukte-302872104.html



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