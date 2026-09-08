Die Validierung bestätigt, dass die kurzfristigen Ziele sowie die Netto-Null-Ziele von IPC zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen - einschließlich der Netto-Null-Ziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050 - mit den Erkenntnissen der Klimawissenschaft im Einklang stehen

NEW YORK, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPC Systems, Inc. ("IPC"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzkommunikation und Handelskonnektivität, hat heute bekanntgegeben, dass seine Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von SBTi Services validiert wurden. Damit wurde bestätigt, dass sie den Kriterien der Science Based Targets Initiative (SBTi) entsprechen (Corporate Near-Term Criteria V5.3 und Net-Zero Criteria V1.3), einschließlich des Ziels des Unternehmens, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Die Validierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzinstitute die Emissionen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten genauer unter die Lupe nehmen. Da Aufsichtsbehörden, Investoren und Kunden immer höhere Erwartungen hinsichtlich der Klimaverantwortung stellen, gewinnt die Nachhaltigkeitsleistung von Lieferanten und Partnern für Unternehmen, die ihre eigenen wissenschaftlich fundierten Ziele verfolgen, zunehmend an Bedeutung.

Für die Kunden von IPC bedeutet diese Validierung zusätzliche Sicherheit, dass ein wichtiger Infrastrukturpartner die Vorgaben des SBTi-Rahmenwerks einhält. Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 750 Finanzinstitute, darunter den Großteil der Handelsabteilungen der 100 weltweit führenden Banken. Die Validierung der IPC-Ziele liefert diesen Unternehmen unabhängig geprüfte, wissenschaftlich fundierte Daten, auf die sie sich bei ihrer eigenen Wertschöpfungskettenbilanzierung verlassen können.

Mit den validierten Zielen von IPC verpflichtet sich das Unternehmen zu Emissionsminderungen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette - dies umfasst nicht nur die eigenen Betriebsabläufe, sondern auch die von ihm bezogenen Waren und Dienstleistungen sowie die Nutzung der Produkte, die es an seine Kunden liefert. Diese kurz- und langfristigen Reduzierungen basieren auf Modellrechnungen für das Jahr 2022. Der offiziell validierte Zieltext lautet wie folgt:

Netto-Null: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen - einschließlich Scope 1, Scope 2 und Scope 3 - zu erreichen.

IPC Systems Inc. verpflichtet sich, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen - einschließlich Scope 1, Scope 2 und Scope 3 - zu erreichen. Kurzfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 bis 2030 um 35,65 % zu reduzieren . IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie aus der Nutzung verkaufter Produkte um 32,5 % innerhalb desselben Zeitraums zu reduzieren.

IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 . Langfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2050 um 90,0 % zu reduzieren. IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen um 90,0 % innerhalb desselben Zeitraums zu reduzieren.



"Unsere Ziele gehen über unsere eigenen Geschäftsabläufe hinaus und umfassen auch das, was wir einkaufen und was wir liefern. Viele unserer Kunden verfolgen eigene Emissionsziele und benötigen Lieferanten, die mit dem gleichen Tempo vorankommen. Die Validierung durch die Science Based Targets Initiative ist der Grund, warum sie sich auf unsere Zahlen verlassen können", so Manuel Ibáñez, ESG-Beauftragter bei IPC Systems.

Die Validierung der wissenschaftlich fundierten Ziele bedeutet, dass IPC seine Dekarbonisierungsziele bei SBTi Services eingereicht hat, die diese offiziell als konform mit den geltenden SBTi-Kriterien validiert haben. Im Einklang mit den SBTi-Kriterien wird IPC der direkten Emissionsminderung entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette Vorrang einräumen, wobei alle verbleibenden Emissionen dauerhaft neutralisiert werden, bevor die Netto-Null-Bilanz erreicht ist. Die Ziele von IPC sind im SBTi Target Dashboard aufgeführt.

Die Validierung stellt einen Meilenstein im umfassenden Engagement von IPC dar, im Zentrum der globalen Märkte verantwortungsbewusst zu agieren - und dabei sicherzustellen, dass sich die Infrastruktur hinter den Handelsabläufen im Zuge deren Weiterentwicklung in Richtung einer klimaneutralen Zukunft entwickelt.

Über die Science Based Targets Initiative

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine Organisation für Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen, die es Unternehmen und Finanzinstituten weltweit ermöglicht, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Sie entwickelt Standards, Instrumente und Leitlinien, die es Unternehmen ermöglichen, Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festzulegen, um spätestens bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sciencebasedtargets.org .

Über IPC Systems

Als führender Spezialist für Technologie und Dienstleistungen, der seit über 50 Jahren die globalen Finanzmärkte unterstützt, steht IPC Systems an der Spitze der Innovation in den Bereichen Handelskommunikation, Marktdatenanbindung und Finanztechnologie-Infrastruktur. Die kundenorientierte Philosophie von IPC wird durch ein umfassendes Finanzökosystem gestützt, das alle Anlageklassen abdeckt und Marktteilnehmer weltweit miteinander verbindet - und so eine verbesserte Kommunikation, Zusammenarbeit und Compliance in großem Maßstab ermöglicht.

Zu den globalen Dienstleistungen zählen Handelskommunikation, elektronischer Handel, Daten und Analysen sowie Infrastructure-as-a-Service-Lösungen. IPC ist ideal aufgestellt, um Veränderungen zu antizipieren, mit den sich rasch wandelnden Märkten Schritt zu halten und Kunden dabei zu unterstützen, sich an diese Veränderungen anzupassen - jetzt und in Zukunft.

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