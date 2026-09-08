Grabenstätt (ots) -Der bekannte Standort an der A8 erfindet sich neu: Mit der geplanten "Chiemsee-Genusswelt" und einer umfassenden Neugestaltung des Areals blickt Grabenstätt in eine vielseitige Zukunft. Die Fossil Group begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und bleibt als fester Ankerpunkt Teil des Standorts - sowohl mit dem Store als auch mit wichtigen Unternehmensbereichen vor Ort.Store bleibt geöffnet - auch während der UmbauphaseDer Fossil Store bleibt auch während der gesamten Umbauphase geöffnet. Das gewohnte Einkaufserlebnis rund um aktuelle Kollektionen und die beliebte Watch Station bleibt somit ohne Unterbrechung bestehen. Neben den Neuheiten der Kernmarke bietet der Store weiterhin attraktive Outlet-Angebote und eine breite Auswahl an Lizenzmarken.Mehr als nur ein Store: Grabenstätt als wichtiger UnternehmensstandortDas Gebäude in Grabenstätt ist weit mehr als ein reiner Verkaufsstandort. Im dortigen Büro sind zentrale Abteilungen der Fossil Group angesiedelt, die maßgeblich zum internationalen Erfolg des Unternehmens beitragen:- Vertrieb DACH und International- Creative Marketing Services- PersonalabteilungDiese Strukturen bleiben von der geplanten Neugestaltung unberührt und unterstreichen die langfristige Verbundenheit von fossil mit dem Standort Grabenstätt."Chiemsee-Genusswelt": Ein neues Kapitel für die RegionMit der geplanten "Chiemsee-Genusswelt" entsteht ein moderner Mix aus Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel und weiteren Angeboten unter einem Dach. "Die Neugestaltung schafft neue Synergien und zusätzliche Anlässe für einen Besuch. Wir sehen darin ein positives Kapitel, das den Standort langfristig stärkt", so das Unternehmen.Ansprechpartner:Fabian SimbeckHead of PR, Influencer & Social Media EMEAfsimbeck@fossil.comAdresse:Fossil (Europe) GmbHOberwinkl 183355 GrabenstättOriginal-Content von: Fossil (Europe) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62364/6348062