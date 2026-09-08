Anthropic hat seine iPhone-App für Apples Autosystem CarPlay angepasst. Damit lässt sich Claude künftig per Sprache im Fahrzeug nutzen - ganz freihändig geht es aber nicht. Die KI-Firma Anthropic hat ihre offizielle Claude-App für iOS für CarPlay geöffnet. Nach dem Start der App auf dem Fahrzeugdisplay können User:innen eine neue Konversation beginnen oder einen alten Chat fortsetzen. Danach läuft alles per Sprachbefehl. Komplett freihändig ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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