FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: aktive Value- und Quality-Strategien für japanische, europäische oder Emerging Markets-Aktien, Income-Strategie für US-Aktien, Space-Tech, Rohstoffportfolio ex Edelmetalle, europäische Aktien mit besonders niedrigen Kosten.

8. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).



* Die Schroder Equity Active UCITS ETF-Reihe wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien mit ausgeprägten "Value"- und/oder "Quality"-Merkmalen . Als "Value"-Titel gelten Papiere, die anhand von Indikatoren wie Cashflow und Dividenden als unterbewertet identifiziert werden. Der Faktor "Quality" bewertet hingegen die Rentabilität, finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Mit den neuen ETFs können Anleger gezielt entscheiden, ob sie in den japanischen oder europäischen Markt investieren möchten.

* Der Seraphim New Space UCITS ETF investiert in börsennotierte Unternehmen der kommerziellen NewSpace-Industrie, die innovative und kostengünstige Technologien anbieten. Der Fonds bietet Zugang zu einem globalen Portfolio wachstumsstarker NewSpace-Unternehmen und ermöglicht über den Seraphim Space Investment Trust indirekte Investitionen in private SpaceTech-Firmen.

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ETF-Newcomer der Woche I: Seraphim New Space UCITS ETF

Der neue ETF von Seraphim bringt ein Zukunftsthema an die Börse, das bislang vor allem über einzelne Unternehmen oder spezialisierte Beteiligungsvehikel zugänglich war: die kommerzielle NewSpace-Industrie. Der ETF investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen, die innovative und kostengünstige Technologien für die Raumfahrt entwickeln. Zusätzlich erhalten Anlegerinnen und Anleger über den Seraphim Space Investment Trust indirekten Zugang zu privaten SpaceTech-Unternehmen. Damit verbindet der ETF den Zugang zu etablierten börsennotierten Unternehmen mit einem indirekten Engagement in noch nicht börsennotierten Firmen aus dem wachsenden SpaceTech-Sektor. Die laufenden Kosten liegen bei 0,75 Prozent. ++++



* Die CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETFs werden aktiv verwaltet und investieren in Unternehmen aus Schwellenländern. Das Fondsmanagement wendet dabei ein proprietäres Research-Modell an, um Unternehmen anhand der drei zugrunde liegenden Themen Qualität, Katalysator und Wert zu analysieren und die attraktivsten Titel auszuwählen. Als Artikel-8-Fonds investiert er zudem gezielt in Unternehmen, die ökologische oder soziale Merkmale fördern, und kann bis zu 40 Prozent seines Vermögens in chinesische A-Aktien anlegen. Der ETF ist in einer ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklasse verfügbar und kann sowohl in Euro als auch in US-Dollar gehandelt werden.

* Der L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF investiert in ein breites Portfolio von Rohstoffen, ohne Berücksichtigung von Edelmetallen. Der zugrundeliegende Index bietet ein Long-/Short-Engagement in einem diversifizierten Portfolio von Rohstoff-Futures und nutzt dabei spezielle Enhancement-Strategien. Für Anleger steht die Anteilsklasse als währungsgesicherte Variante in Euro zur Verfügung.

* Der iShares U.S. Equity High Income Active UCITS wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio von US-Aktien, das auf hohe laufende Erträge und langfristiges Kapitalwachstum abzielt. Für die Wertpapierauswahl nutzt der Fonds quantitative Modelle und verfolgt zusätzlich eine Optionsstrategie, bei der er Call-Optionen auf einen Aktienindex verkauft und entsprechende Index-Futures kauft. Der ETF eignet sich somit für Anleger, die eine regelmäßige Einkommensquelle generieren und zugleich am Wachstum des US-Aktienmarktes partizipieren möchten. Es handelt sich um eine währungsgesicherte Anteilsklasse.

* Der Xtrackers Euro Stoxx UCITS ETF investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die anhand ihres hohen Marktwerts an frei verfügbaren Aktien ausgewählt werden. Zu den am meisten vertretenen Branchen gehören Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter und Technologie. Der ETF ist sowohl in einer thesaurierenden als auch ausschüttenden Anteilsklasse erhältlich.

* Der Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF investiert in Aktien von 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern und umfasst ein breites Spektrum an Branchen, darunter Gesundheitswesen, Industrie, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter. Der ETF ist sowohl in einer thesaurierenden als auch ausschüttenden Anteilsklasse erhältlich.

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ETF-Newcomer der Woche II: Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF

Für den langfristigen Vermögensaufbau besonders interessant ist der Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF. Er bietet einen breit diversifizierten Zugang zum europäischen Aktienmarkt und investiert in die 600 Unternehmen des STOXX Europe 600 aus 17 europäischen Ländern. Das Anlageuniversum umfasst zahlreiche Branchen - unter anderem Gesundheitswesen, Industrie, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter. Besonders auffällig sind die Kosten: Mit einer laufenden Kostenquote von lediglich 0,05 Prozent gehört der ETF zu den günstigsten Möglichkeiten, den europäischen Aktienmarkt breit abzudecken. Er ist sowohl als ausschüttende als auch als thesaurierende Anteilsklasse erhältlich. +++



Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.969 ETFs, 205 ETCs und 361 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 32,3 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

8. September 2026, Deutsche Börse



(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)