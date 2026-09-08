Köln (ots) -Die ersten 1.000 Maus-Schulstartpakete für Grundschulen in Nordrhein-Westfalen waren nach wenigen Tagen bereits vergriffen. Wegen der großen Nachfrage produzierte der WDR weitere Pakete für Grundschul-Klassen in Nordrhein-Westfalen. Doch auch die zweite Auflage mit 1000 Stück sind bereits vollständig von Lehrerinnen und Lehrern abgerufen worden. Das kostenfreie Angebot begleitet Kinder beim Start in die Schulzeit und unterstützt Lehrkräfte dabei, Medienbildung altersgerecht in den Unterricht einzubinden.Das Maus-Schulstartpaket richtet sich an Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie ihre Familien und soll den Übergang in die Grundschule erleichtern. Gleichzeitig bietet es Anregungen, um Kinder frühzeitig und spielerisch an Medien und deren verantwortungsvolle Nutzung heranzuführen."Wir freuen uns sehr über die große Resonanz auf das Maus-Schulstartpaket. Dass binnen weniger Tage 2000 Pakete abgerufen wurden, zeigt, wie groß der Bedarf an verlässlichen und kindgerechten Bildungsangeboten ist. Deshalb werden wir 2027 unser Angebot noch weiter ausbauen. Die Maus begleitet Kinder mit Neugier, Wissen und Freude beim Lernen. Genau das möchten wir zum Schulstart in die Klassenzimmer und Familien bringen. Denn damit leisten wir einen konkreten Beitrag zu Bildung und Chancengleichheit in Nordrhein-Westfalen - zusammen mit den Schulen", sagt WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau.Jedes Paket enthält Materialien für den Unterricht und für zu Hause. Dazu gehören unter anderem ein Begleitheft für Lehrkräfte, ein Klassenplakat, Sticker und ein Maus-Stempel. Darüber hinaus erhalten die Kinder und ihre Eltern Informations- und Mitmachmaterialien mit der Maus und dem Elefanten als vertrauten Begleitern durch den Schulstart.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Mehrsprachigkeit. Die Informationsmaterialien stehen neben Deutsch auch in weiteren Sprachen zur Verfügung, darunter Türkisch, Arabisch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch. So sollen möglichst viele Familien unabhängig von ihrer Herkunftssprache erreicht werden.Ergänzt werden die gedruckten Materialien durch die sicheren und werbefreien digitalen Angebote der Maus. Auf der begleitenden Website finden Kinder, Eltern und Lehrkräfte Filme, Spiele, Sachgeschichten, Rätsel, Bastelideen und weitere Lernangebote. Themen wie Sprache, Demokratie, Künstliche Intelligenz, Freundschaft, Gefühle oder Programmieren werden dabei altersgerecht aufbereitet.Hier gibt es das Maus-Schulstartpaket (https://www.wdrmaus.de/schulstart/index.php5) in digitaler Form und hier geht es zu den anderen Mausangeboten (https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/schulanfang/index2.php5) zum Schulstart.WDR-Presselounge: presse.wdr.deARD-Foto: ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6348081