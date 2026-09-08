Die Anleihemärkte stehen unter Strom: US-Treasuries nähern sich der 5-%-Marke, während 10-jährige Bundesanleihen bei knapp 3,5 % notieren. Auslöser sind anhaltende Inflationssorgen, hohe Energiepreise und die extrem steigende US-Staatsverschuldung. Obwohl Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind und die EZB vor weiteren Zinsschritten steht, halten sich die Aktienmärkte überraschend robust nahe ihrer Höchststände. Doch die Marge vieler Unternehmen gerät unter Druck. Anleihenexperte Jens Furkert (Boerse Stuttgart Group) erklärt im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group), wie Privatanleger jetzt vorgehen, warum Unternehmensanleihen aus dem DAX gefragt sind und welche zweigeteilte Strategie Anleger aktuell anwenden.
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