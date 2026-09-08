Berlin (ots) -Der am 8. September veröffentlichte Streubomben-Monitor 2026 zeigt einen alarmierenden Anstieg der Opferzahlen durch Streumunition im Jahr 2025. Von den insgesamt 1.063 Getöteten und Verletzten waren 87 % Zivilistinnen und Zivilisten. Angriffe mit Streumunition wurden durch den Iran, Myanmar, Russland, Thailand und die Ukraine dokumentiert. Die höchste Zahl an Opfern verzeichnete die Ukraine. Die gemeinnützige Hilfsorganisation Handicap International (HI), Mitherausgeberin des Monitors, fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Opfer, Räumung und Gefahrenaufklärung."Jahr für Jahr stellen Zivilistinnen und Zivilisten die überwältigende Mehrheit der Opfer dar", unterstreicht Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International Deutschland. "Opfer gibt es durch aktuelle Angriffe, aber auch durch Blindgänger vergangener Konflikte. Insbesondere Kinder werden oft beim Spielen von den kleinen, glänzenden Sprengkörpern getötet oder verletzt."Einige Ergebnisse des Streubomben-Monitors 2026:- Weltweit wurden im Jahr 2025 insgesamt 1.063 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.- Mindestens 927 Opfer wurden durch Streumunition allein in der Ukraine registriert. (902 infolge von Angriffen, 25 durch Munitionsrückstände) Das entspricht mehr als dem Vierfachen der 208 Opfer im Jahr 2024.- Opfer durch Blindgänger gab es in neun Ländern; darunter in Syrien (68), der Ukraine (25), Laos (8) und Afghanistan (5).- Mindestens 29 Staaten/Gebiete sind nach wie vor mit Blindgängern kontaminiert.Einer der Opfer ist Mahmoud aus Syrien, sechs Jahre alt. Er war gerade erst mit seiner Familie nach Hause zurückgekehrt. Dann nahm der Kleine eine Metallkugel in die Hand: Der Ball, der keiner war.Warum ist eine Streubombe so gefährlich?Streubomben enthalten bis zu hunderte Minibomben, die sich bei Explosion über große Flächen verteilen. Streumunition trifft, verwundet und tötet wahllos. Besonders heimtückisch ist, dass bis zu 40 Prozent der Sprengkörper (auch Submunition genannt) beim Aufprall nicht zünden. Die geringste Berührung reicht dann, um sie noch nach Jahren explodieren zu lassen. Die im Boden lauernden Sprengsätze sind eine schreckliche Gefahr, ob für spielende Kinder oder Bauern bei der Feldarbeit.Der Streubomben-Monitor wird von der Internationalen Koalition gegen Streumunition (CMC) herausgegeben. Handicap International ist Gründungsmitglied der CMC und Mitglied der Redaktion. Streumunition ist seit 2009 durch die sogenannte Oslo-Konvention verboten. 124 Staaten (Stand August 2026) haben sich dem Verbotsvertrag verpflichtet. Der neue Streubomben-Monitor 2026 umfasst den Berichtszeitraum 2025 und wird ergänzt durch Zahlen aus 2026, wenn verlässliche Daten vorliegen.Weitere Ergebnisse des Streubomben-Monitors finden Siein der Übersicht der wichtigsten Ergebnisseim Faktenblattim Streubomben-Monitor 2026Über Handicap International e.V.Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6347445