Das Startup Atlas hat ein Mini-EEG auf den Markt gebracht. Damit will es seinen Kund:innen Einblicke liefern, in welchen Situationen ihre Leistungsfähigkeit besonders hoch ist und wann sie abnimmt. In einer Welt permanenter Ablenkungen ist Konzentration zu einer kostbaren Ressource geworden. Das Wellness-Startup Atlas hat deshalb jetzt ein Wearable vorgestellt, das Nutzer:innen Einblicke darüber bieten soll, wie ihr Gehirn in verschiedenen Situationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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