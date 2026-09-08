Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 15. und 16. September steht die nächste geldpolitische Sitzung der Federal Reserve (Fed) an, so Columbia Threadneedles Anleiheexperten Ed Al-Hussainy und Gene Tannuzzo.Vorab müssten die Märkte eine Reihe gegensätzlicher Faktoren abwägen: die nachlassende Inflation, gemischte Konjunkturdaten, die Entwicklungen in der Finanzpolitik und auch die Erwartungen an die weitere Zinsentwicklung. Diese Sitzung des Offenmarktausschusses könnte wichtige Hinweise darauf liefern, wie die Währungshüter die Risiken für Wachstum, Inflation und Finanzmärkte in den kommenden Monaten gegeneinander abwägen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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