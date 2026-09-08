Wien (www.fondscheck.de) - DNCA Finance schafft die Position des Chefvolkswirts und beruft Florent Wabont auf den neu eingerichteten Posten. Das teilte die zu Natixis Investment Managers gehörende Fondsgesellschaft mit, so die Experten von "FONDS professionell".Wabont solle die Investmentteams bei der Einordnung makroökonomischer Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Finanzmärkte unterstützen. Zudem werde er die Einschätzungen von DNCA Finance gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Medien vertreten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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