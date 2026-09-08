DJ Astrazeneca erzielt Studienerfolg mit COPD-Medikament

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Astrazeneca hat einen Studienerfolg mit einem neuen Medikament gegen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) erzielt. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament "Tozorakimab" in späten klinischen Studien Vorteile bei einer breiten Patientenpopulation gezeigt.

Das Medikament erreichte in zwei Studien im Vergleich zur Standardtherapie eine Verringerung der mittelschweren und schweren COPD-Exazerbationen - oder Lungenanfälle - um rund 30 Prozent.

Astrazeneca hatte kürzlich seine Schätzung für den jährlichen Spitzenumsatz von Tozorakimab auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar angehoben und erklärt, das Medikament werde voraussichtlich sein größtes Atemwegsprodukt sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/mpt

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.