Die Finanzierung wird den weiteren Ausbau des Teams unterstützen und die Entwicklung der umfassenden, KI-gestützten, datengesteuerten Cybersicherheitsplattform von Cylake für die größten und am stärksten regulierten Institutionen der Welt beschleunigen

SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cylake, die umfassende Cybersicherheitsplattform für operative Souveränität, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen durch eine Wandelanleihe unter Beteiligung von Lightspeed Venture Partners, Picture Capital und Redpoint Ventures 245 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme der von Cylake eingeworbenen Mittel auf 290 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen im März 2026 eine Seed-Runde über 45 Millionen US-Dollar unter der Führung von Greylock Partners abgeschlossen hatte.

Das neue Kapitel fließt in die Weiterentwicklung der umfassenden, KI-gestützten, vollständig souveränen Cybersicherheitsplattform von Cylake sowie in den weiteren Ausbau des Teams. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit einer Gruppe branchenführender Design-Partner an der Entwicklung einer Cybersicherheitsplattform für stark regulierte Unternehmen und Behörden. Eine Beta-Version des Produkts soll bis Ende 2026 verfügbar sein, die vollständige Markteinführung ist für 2027 geplant.

"Der Großteil des Marktes hat erst spät erkannt, dass KI und SaaS die Spielregeln für Enterprise-Cybersicherheit verändert haben. Cylake hat diese Lücke früh erkannt und ist dabei, die passende Lösung zu entwickeln", so Ravi Mhatre, Partner und Mitgründer von Lightspeed Venture Partners, der dem Board of Directors von Cylake beitritt. "Stark regulierte Organisationen haben Anforderungen hinsichtlich Datensouveränität und -kontrolle, denen bestehende Ansätze nicht gerecht werden. Cylake hat ein außergewöhnliches Team zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen."

Umfassender Schutz ohne Einbußen bei der Kontrolle

Cylake entwickelt seine Plattform für Organisationen, die umfassende Cybersicherheitsfunktionen mit vollständiger Datensouveränität benötigen. Das Produkt wird vollständig On-Premises oder in Private-Cloud-Umgebungen betrieben. Damit behalten Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre Daten, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Cylake zudem, auf einer einzigen, vollständigen Datengrundlage zu agieren. So werden Lücken in der Abdeckung vermieden, die zu Schwachstellen führen, während KI-Workflows durch eine End-to-End-Ansicht unterstützt werden.

"Während meiner über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Nir habe ich aus erster Hand erlebt, wie gut er Markttrends vorhersehen und die grundlegenden Produkte entwickeln kann, die die nächste Generation der Cybersicherheit prägen werden", so Rakesh Loonkar, Partner bei Picture Capital, der Cylake als Board Observer beitritt. "Cylake arbeitet bei der Produktentwicklung bereits mit einigen der führenden Organisationen verschiedener Branchen zusammen und ich bin zuversichtlich, dass sich die Nachfrage bis zur allgemeinen Verfügbarkeit sogar noch weiter beschleunigen wird."

Starke Dynamik und fortgesetztes Wachstum

Seit Cylake im März erstmals öffentlich in Erscheinung getreten ist, hat das Unternehmen seine Entwicklungs- und Produktteams erweitert und die Zusammenarbeit mit seinen Design-Partnern im Vorfeld der Beta-Phase vertieft. Das Unternehmen ist auf über 40 Mitarbeiter angewachsen und plant weitere Einstellungen in den Bereichen Technik, Produktentwicklung und anderen Schlüsselbereichen.

"Wir entwickeln Cylake für Organisationen, die es sich nicht leisten können, Kompromisse zwischen dem Einsatz fortschrittlicher Cybersicherheitstechnologien und der Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur einzugehen", so Nir Zuk, CEO und Gründer von Cylake. "In solchen Fällen ist die Public Cloud nicht das richtige Betriebsmodell. Die Architektur muss mit dem Fokus auf vollständige Daten, Souveränität und Kontrolle für eine KI-native Welt neu aufgebaut werden. Dank dieser Investition können wir diese Arbeit vorantreiben."

Die Cybersicherheitsplattform von Cylake basiert auf einer einheitlichen Datengrundlage für stark regulierte Organisationen, die ein höheres Maß an Souveränität, Kontrolle und Transparenz benötigen. Statt sich auf fragmentierte Sicherheitstools zu verlassen, die auf unvollständigen Informationen basieren, bietet die Plattform Organisationen eine ganzheitliche Sicht auf Daten sowie Zusammenhänge in ihrer gesamten Infrastruktur und gewährleistet dabei die vollständige operative Kontrolle.

Über Cylake

Cylake ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das für die größten und am stärksten regulierten Institutionen der Welt ausgelegt ist. Das von Nir Zuk, Wilson Xu und Ehud (Udi) Shamir gegründete Unternehmen wird von einem Team erfahrener Sicherheitsingenieure und -experten geführt. Cylake entwickelt eine umfassende Cybersicherheitsplattform, die auf vollständige Datensouveränität ausgelegt und für On-Premises sowie Private-Cloud-Umgebungen bestimmt ist, die betriebliche Kontrolle und Verantwortlichkeit erfordern. Cylake konzentriert sich darauf, Organisationen zu unterstützen, die unter strengen Auflagen agieren und dabei ihre Sicherheit in großem Maßstab bewahren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter cylake.com oder folgen Sie Cylake auf LinkedIn, X, Substack und YouTube.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Medienkontakt:

cylake@bulleitgroup.com