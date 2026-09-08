Altdorf (ots) -Mit einem neuen Logo und einem zukunftsfähigen Corporate Design stärkt HYLA seine Bekanntheit und den Wiedererkennungswert der Marke bei den wichtigsten Kundengruppen und in der digitalen Welt. Das Logo von HYLA besteht aus der Kombination von Wortmarke und dem stilisierten Kopf eines Frosches als Bildmarke. Beide Elemente wurden vereinfacht, die Schrift wurde deutlicher, der Kopf des Frosches neu designt.Vorstellung des Corporate Design in DeutschlandSeit einigen Wochen stellt HYLA International weltweit das neue Design bei den nationalen Importeuren von HYLA vor. Am 3. September kamen in Reutlingen rund 200 Mitarbeiter und Vertriebspartner von HYLA Germany zusammen, um sich aus erster Hand zu informieren. Giuseppe Madonia, CEO von HYLA International, stellte in einer ausführlichen Präsentation das neue CD vor.Marke wird "weiblicher"Die Kunden bzw. Nutzer des HYLA seien überwiegend Frauen und an diese müsse sich der Markenauftritt wenden, so Madonia. Die wichtigsten Zielgruppen seien Familien, "Working Moms", und Entrepeneurs. Die Bildwelt für Werbung und Marketing zeige Wohnungen, in denen warme Brauntöne für alle Textilien und freundlich beleuchtete Wohnsituationen wesentliche Bildelemente sind. HYLA International habe mehrere hundert passende Bildmotive produziert und stelle diese den nationalen Importeuren zur Verfügung.Vielfalt in EinheitMadonia appellierte an die Vertriebspartnerinnen und -partner, sich von liebgewonnenen Gewohnheiten zu verabschieden und sich der neuen Designwelt zu öffnen. Es sei gerade Jan Pfeiffer, Geschäftsführer von HYLA Germany, gewesen, der die Vielzahl sich teilweise widersprechender Auftritten in den nationalen Märkten kritisiert habe. Zwei Agenturen hätten in 16 Monaten das jetzt vorgelegte Corporate Design erarbeitet. Die Website von HYLA international zeige schon die neue Markenwelt. www.hyla.comMehrjährige ÜbergangsphaseJan Pfeiffer erläuterte die "Dos und Don'ts" der neuen Designwelt für Auftritte von Vertriebspartnern in Social Media, Internet und Live-Präsentationen. "Niemand muss von heute auf morgen altes Material für Vertrieb und Marketing vernichten," so übereinstimmend Pfeiffer und Madonia. "Auch auf den Geräten und Zubehörteilen, die in den nächsten Monaten und Jahren verkauft werden, ist schließlich noch das alte Logo. Wer aber sich frühzeitig umstellen will, der erhält von HYLA Germany und HYLA International jede mögliche Hilfestellung."Über Hyla Germany GmbHHyla Germany GmbH vermarktet in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Luft- und Raumreinigungssystem von Hyla d.o.o. / HYLA International. Seit der Gründung im Jahr1989 hat HYLA sich eine Position unter den Marktführern in über 80 Ländern erarbeitet. Rund um den Globus sind über 15.000 Vertriebspartner und Mitarbeiter für HYLA aktiv. Marketing, Vertrieb und Service sowie der enge Kontakt zu Kunden und Partnern stehen im MittelpunktHYLA GERMANY GMBH, Taubenäckerweg 32, D-72655 AltdorfGeschäftsführer Jan Pfeiffer, info@hyla-germany.dePressekontakt:Jürgen Braatz+49 172 511 34 30j.braatz@ratingwissen.deOriginal-Content von: HYLA Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182287/6348142