Aktie im Fokus: GEA Group | Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Unternehmen überzeugt im 2. Quartal 2026 mit starkem organischen Wachstum. Neben dem Umsatz legte auch die EBITDA-Marge deutlich zu, woraufhin der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angehoben hat.

- GEA Group WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Ticker: G1A (Xetra)

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Starke fundamentale Entwicklung - erhöhte Prognose: Im 2. Quartal 2026 wuchs GEA organisch zweistellig (Umsatz +11 - Auftragseingang +15,4 - woraufhin die Prognosen für Umsatzwachstum (6-8 - und EBITDA-Marge (17,0-17,4 - angehoben wurden.

Im 2. Quartal 2026 wuchs GEA organisch zweistellig (Umsatz +11 - Auftragseingang +15,4 - woraufhin die Prognosen für Umsatzwachstum (6-8 - und EBITDA-Marge (17,0-17,4 - angehoben wurden. Kurzfristiger Verkaufsdruck durch Großaktionär: Die Kuwait Investment Authority plant den Verkauf von ca. 5 Millionen Aktien (~3 - des Grundkapitals), was das Angebot kurzfristig belasten kann.

Die Kuwait Investment Authority plant den Verkauf von ca. 5 Millionen Aktien (~3 - des Grundkapitals), was das Angebot kurzfristig belasten kann. Entscheidende Ausgangslage im Chart des Tages: Der Kurs konsolidiert nahe wichtiger gleitender Durchschnitte - ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 (Tageschart) öffnet den Weg zurück zum Jahreshoch bei 68,10 EUR (und weiter bis 75/90 EUR), während ein Bruch der SMA50 den Rückfall Richtung SMA200 (60,43 EUR) droht.

Fundamentaldaten der GEA Group Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 64,80 EUR Marktkapitalisierung 10,55 Mrd. EUR Umsatz 2025 5,50 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 40,31 % KGV 2026* 20,52 4-Wochen-Performance + 14,14 % Bewertung leicht unterbewertet Div.-Rendite 2026* 2,87 % Branche Spezialmaschinen

*Prognose

Parkettgeflüster: Kuwait Investment Authority reduziert Beteiligung

Die staatliche Kuwait Investment Authority beabsichtigt, ihre Beteiligung an der GEA Group zu reduzieren. Derzeit stehen gut fünf Millionen Aktien zum Verkauf, was etwa 3 Prozent der ausgegebenen Anteilsscheine entspricht. Zuletzt hielt der Staatsfonds 10,5 Prozent an dem Anlagenbauer.

Ungeachtet dessen verzeichnete das Unternehmen im 2. Quartal 2026 unter dem Strich ein deutliches Wachstum:

Auftragseingang: Organischer Anstieg um 15,4 % (Wachstumstreiber: Dairy Farming, Dairy Processing und Food).

Organischer Anstieg um (Wachstumstreiber: Dairy Farming, Dairy Processing und Food). Konzerngewinn: Steigerung um 13,8 % auf 121,8 Mio. EUR .

Steigerung um auf . Umsatz: Organisches Plus von 11,0 % .

Organisches Plus von . EBITDA-Marge: Bereinigt geklettert von 16,5 - auf 17,4 %.

Nach Veröffentlichung vorläufiger Geschäftsergebnisse Ende Juli hob GEA die Jahresprognose an: Für das Gesamtjahr 2026 wird nun eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent (zuvor: 16,6 bis 17,2 Prozent) sowie ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent (zuvor: 5 bis 7 Prozent) erwartet....

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