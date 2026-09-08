Berlin (ots) -
Gesucht werden journalistische Arbeiten, die sich vorbehaltlos und über die übliche Berichterstattung hinaus sozialen Themen zuwenden. Noch bis zum 15. Oktober 2026 können Beiträge für einen der wichtigsten Medienpreise im Bereich Sozialpolitik und Sozialberichterstattung eingereicht werden.
Mit dem Deutschen Sozialpreis zeichnen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) herausragende journalistische Arbeiten aus, die soziale Themen differenziert, fundiert und mit gesellschaftlicher Relevanz aufbereiten. Gesucht werden Beiträge, die soziale Herausforderungen sichtbar machen, Hintergründe einordnen und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen.
Der Preis ist in den Kategorien Text, Audio, Bewegtbild, Sonderpreis für journalistische Projekte und in diesem Jahr neu - gestiftet von Aktion Mensch - als Schwerpunktpreis "Chancen für junge Menschen" ausgeschrieben. Er ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.
Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und den Link zum Einreichportal finden Sie hier (https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/ausschreibung)
Pressekontakt:
Katrin Goßens
030 24089-121
presse@bag-wohlfahrt.de
Original-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65567/6348146
Gesucht werden journalistische Arbeiten, die sich vorbehaltlos und über die übliche Berichterstattung hinaus sozialen Themen zuwenden. Noch bis zum 15. Oktober 2026 können Beiträge für einen der wichtigsten Medienpreise im Bereich Sozialpolitik und Sozialberichterstattung eingereicht werden.
Mit dem Deutschen Sozialpreis zeichnen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) herausragende journalistische Arbeiten aus, die soziale Themen differenziert, fundiert und mit gesellschaftlicher Relevanz aufbereiten. Gesucht werden Beiträge, die soziale Herausforderungen sichtbar machen, Hintergründe einordnen und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen.
Der Preis ist in den Kategorien Text, Audio, Bewegtbild, Sonderpreis für journalistische Projekte und in diesem Jahr neu - gestiftet von Aktion Mensch - als Schwerpunktpreis "Chancen für junge Menschen" ausgeschrieben. Er ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.
Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und den Link zum Einreichportal finden Sie hier (https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/ausschreibung)
Pressekontakt:
Katrin Goßens
030 24089-121
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65567/6348146
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