Mit dem Altersvorsorgereformgesetz ordnet der Gesetzgeber die staatlich geförderte private Altersvorsorge neu. GOING PUBLIC launcht nun einen Online-Kompakt-Lehrgang, der Vermittler auf Beratungsanlässe rund um bestehende Riester-Verträge vorbereitet. Auch neue Zielgruppen werden in den Blick genommen. GOING PUBLIC startet einen Online-Kompakt-Lehrgang zum Altersvorsorgereformgesetz (AVRG). Er soll Vermittler im Selbststudium auf Beratungsanlässe rund um etwa 15 Millionen bestehende Riester-Verträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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