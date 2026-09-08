Andre Staniek startet als Director Property & Business Development bei DUAL Deutschland. Der Assekuradeur setzt den Aufbau seiner neuen Sparte Property nun mit dem Einstieg ins operative Sachversicherungsgeschäft fort. Staniek soll die Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes voranbringen. Zum 01.09.2026 ist DUAL Deutschland planmäßig mit seinem operativen Sachversicherungsgeschäft gestartet. Es gehört zur neu aufgebauten Sparte Property. Dafür hatte der Assekuradeur bereits im Juni Andreas Kessler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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