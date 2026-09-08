Schau, dass Stefan Doboczky CEO der neuen Borouge International (gehört OMV AG und Adnoc) werden wollte, es aber dann nur für den CCO gereicht hat, ist sicher ein Motiv für den ehemaligen Borealis-Chef, ab Oktober 2026 alles hinzuwerfen, um im April 2027 CEO der Schweizer Hovione Holding zu werden. Ich finde es trotzdem etwas fragwürdig, mitten in der Aufbau- und Integrationsphase eines neuen Unternehmens seinen Hut zu nehmen. Bis jetzt habe ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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