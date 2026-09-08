Euskirchen (ots) -Ein neugieriger Blick, eine vorsichtige Berührung und plötzlich ist da dieses Gefühl: Das könnte passen. Beim Bark Date Event am 6. September auf der Hundewiese im Kölner Beethovenpark standen Hunde aus dem Tierschutz und die Suche nach einem liebevollen Zuhause im Mittelpunkt. Gemeinsam mit PURINA engagierte sich TV-Moderatorin Laura Wontorra erneut für die Tierschutz-Initiative Bark Date und machte auf die Bedeutung verantwortungsvoller Tieradoption aufmerksam. Unterstützt wurde sie dabei von Moderator und Hundeexperte Jochen Bendel, der als "Match Maker" Interessierte beim Kennenlernen der Fellnasen begleitete.Wenn aus einem ersten Kennenlernen ein neues Zuhause wirdBark Date bringt Hunde aus dem Tierschutz unverbindlich und vereinsübergreifend mit Menschen zusammen, die einem Vierbeiner einen festen Platz in ihrem Leben schenken möchten.Statt eines ersten Kennenlernens im Tierheim treffen sich Mensch und Hund auf einer Hundewiese in entspannter Umgebung. Hier können die Tiere ihre Persönlichkeit zeigen und Interessierte herausfinden, ob die Chemie stimmt.Das Konzept begeistert immer mehr Menschen: Mittlerweile arbeiten rund 350 Tierschutzvereine und mehr als 1.000 aktive Pflegestellen mit Bark Date zusammen. Seit dem Start der Initiative wurden über 4.000 Hunde vorgestellt und mehr als 1.000 Hunde erfolgreich vermittelt.Auch beim Bark Date in Köln nutzten zahlreiche Besucher:innen die Gelegenheit, die Fellnasen kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich über eine verantwortungsvolle Adoption zu informieren. Im Mittelpunkt standen dabei echte Begegnungen und die Chance, einen Hund nicht anhand eines Fotos, sondern persönlich kennenzulernen.Jeder Hund verdient sein Perfect MatchFür PURINA-Markenbotschafterin Laura Wontorra ist die Unterstützung von Bark Date eine echte Herzensangelegenheit. Ihr eigener Hund Milo stammt aus dem Tierschutz. Gemeinsam mit PURINA setzt sie sich dafür ein, mehr Aufmerksamkeit für verantwortungsvolle Tieradoption zu schaffen und Tierschutzhunden eine zweite Chance zu ermöglichen."Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, wie sich beim Bark Date Mensch und Hund zum ersten Mal begegnen. Manchmal reichen ein Blick und ein vorsichtiges Schwanzwedeln und plötzlich merkt man: Das passt einfach. Weil mein eigener Hund Milo aus dem Tierschutz kommt, weiß ich, wie viel Liebe, Dankbarkeit und Lebensfreude in diesen Tieren steckt. Genau deshalb liegt mir diese Initiative gemeinsam mit PURINA so am Herzen. Jeder Hund verdient die Chance, sein Perfect Match zu finden."Die beste Mensch-Hund-Beziehung entsteht durch eine echte BegegnungAls Bark Date "Match-Maker" unterstützte Jochen Bendel die Besucher:innen vor Ort bei der Suche nach dem passenden Vierbeiner. Im charakteristischen Match-Maker-Shirt stand der Moderator und Hundeexperte Interessierten während des Events mit Tipps und seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Hunden zur Seite."Viele Menschen suchen nach dem perfekten Hund. Aber auch die Hunde suchen nach dem passenden Menschen. Genau dafür ist Bark Date so wertvoll: Hier lernen sich Mensch und Hund ganz entspannt kennen und können herausfinden, ob sie wirklich zusammenpassen. Als Hundetrainer weiß ich: Die beste Beziehung entsteht nicht über ein Foto im Internet, sondern über eine echte Begegnung."PURINA und Partner Bark Date: Gemeinsam für zweite ChancenDie Förderung verantwortungsvoller Tieradoption ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von PURINA. Gemeinsam mit seinen Herzenspartnern setzt sich der führende Tiernahrungshersteller für dieses wichtige Thema ein. Darüber hinaus unterstützt PURINA mit Aufklärungsarbeit, Veranstaltungen sowie Futterspenden Tierheime und Tierschutzorganisationen in ganz Deutschland und Europa.PURINA ist davon überzeugt, dass jedes Haustier ein liebevolles Zuhause verdient. Durch die Partnerschaft mit Bark Date möchte das Unternehmen noch mehr Aufmerksamkeit für Tiere in Not schaffen und Menschen ermutigen, die Adoption eines Haustiers in Betracht zu ziehen. Ziel ist es, verantwortungsvolle Tieradoption zu fördern und möglichst vielen Hunden eine zweite Chance zu ermöglichen.Gemeinsam setzen PURINA und Bark Date damit ein Zeichen für nachhaltigen Tierschutz und zeigen, dass aus einem ersten Kennenlernen auf der Hundewiese oft weit mehr werden kann: eine Freundschaft fürs Leben.Pressekontakt:Katrin KörnerPR & Communications Manager, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbHTel.: +49 (0) 2251 811 794 | M: +49 (0) 151 57230782E-Mail: katrin.koerner@purina.nestle.comEvelyn PützCommunications Manager, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbHTel.: +49 (0) 2251 811 0 | M: +49 (0) 170 5760086E-Mail: evelyn.puetz@purina.nestle.comYannick LoxatPR & Kommunikation Team NTel.: +49 (0) 1515 8204293E-Mail: yannick.loxat@omc.comOriginal-Content von: Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72571/6348158