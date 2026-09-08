EQS-News: Axtmann Holding GmbH
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Die Axtmann Holding GmbH, das Investmentvehikel der Unternehmerfamilie Axtmann, hat seinen Anteil an Critical Metals plc (die "Gesellschaft"), einem an der London Stock Exchange notierten Unternehmen im Rohstoffsektor, auf rund 19,6% des Grundkapitals aufgestockt und verfestigt damit seine Stellung als zweitgrößte Aktionärin der Gesellschaft.
Durch die strategische Kapitalbeteiligung beabsichtigt Axtmann Holding, zusammen mit dem Großaktionär der Gesellschaft, der Berliner Investmentfirma NIU Invest, die Critical Metals Plc bei der Entwicklung ihrer Minenaktivitäten als langfristiger Partner zu unterstützen.
Die Axtmann Holding ist Bestandshalter-und Entwickler von Immobilien und hält außerdem Beteiligungen in der Luftfahrt (General Aviation), sowie an jungen und etablierten Unternehmen in verschiedenen Branchen.
"Die Anteilsaufstockung durch die Axtmann Holding GmbH zeigt das klare Commitment für die Geschäftsaktivitäten und Strategie der Critical Metals Plc. Wir begrüßen die Unterstützung durch einen unserer größten Aktionäre, während wir das "Molulu Copper/Cobalt Projekt" weiter voranbringen". - Danilo Lange, CEO Critical Metals Plc.
"Unser strategisches Investment wird der Gesellschaft dabei helfen, das erhebliche Potential ihrer Rohstoffvorkommen langfristig realisieren zu können". - Siegfried Axtmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Axtmann Holding GmbH.
08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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