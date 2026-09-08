Bei SK Hynix läuft es aktuell fast wie am Schnürchen. Nach einem Sprung von rund +8% zu Wochenbeginn legt die in den USA gehandelte ADR heute schon wieder mehr als +5 % zu und notiert inzwischen bei rund 185 US$. Hinter der Bewegung steckt dabei nicht nur Momentum im Chart, sondern auch wieder deutlich mehr Zuversicht rund um Speicherchips und die weitere Nachfrage aus dem KI-Bereich. Der Speicherchip-Trade ist wieder voll da Am Montag sprang SK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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