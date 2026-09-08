Die Aktie von D-Wave Quantum präsentiert sich weiter überaus volatil. Zwar gelang dem kanadischen Quantencomputing-Unternehmen von Ende März bis Ende Mai eine Kursverdopplung, doch zuletzt hatte sich der Wert wieder auf 16,02 US$ halbiert. Am Dienstag springt der Kurs aber plötzlich um +10% in die Höhe. Das steckt hinter der Rallye und so sollten sich Anleger nun verhalten. 100 Millionen Dollar vom US-Staat Für neue Fantasie sorgt ein Deal mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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