Die Oerlikon-Aktie befindet sich seit ihrem Tief im März bei etwa 3 SFR (Schweizer Franken) in einem starken Aufwärtstrend. Seitdem konnte sie rund +75% zulegen. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 5,20 SFR. Damit stellt sich die Frage: Besteht jetzt noch weiteres Potenzial? Mission 2030 vorgestellt Auf dem Kapitalmarkttag stellte der Schweizer Konzern seine Ziele bis 2030 vor. Nach Abschluss der Transformation zu einem fokussierten Pure-Play-Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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