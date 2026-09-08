Die Chevron-Aktie steht nach einem starken Quartalsbericht mit hohen Margen und neuen Wachstumsprojekten vor einer interessanten Phase. Neben dem kurzfristigen Rückenwind durch das Ölmarktumfeld könnten vor allem langfristige Investitionen in die Stromversorgung von KI-Rechenzentren neue Ertragsperspektiven eröffnen. Neue Rahmenbedingungen am Ölmarkt Vor dem Krieg gegen Iran sprach vieles für dauerhaft niedrigere Ölpreise. Der technologische Fortschritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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