FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 122,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,36 Prozent und damit nur knapp unter dem am Mittwoch mit 3,39 Prozent erreichten höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren rückt auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag bereits in den Blick. Am Markt wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Eine Entspannung der Lage im Nahen Osten und eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Dies schürte die Inflationsgefahren. Händler verwiesen auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Das saudische Energieministerium teilte mit, im Süden Saudi-Arabiens seien mehrere Energie-Einrichtungen getroffen worden, wodurch an mehreren Orten Feuer ausgebrochen seien. Am Dienstag belasteten die gestiegenen Ölpreise die Anleihen jedoch nicht.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat unterdessen im Bundestag seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verteidigt. Die Koalition habe schmerzhafte Kompromisse machen und bei Finanzhilfen und Subventionen kürzen müssen, sagte der SPD-Chef im Bundestag. Nur so entstünden aber die Spielräume, in die Zukunft investieren zu können. Dass die Investitionspolitik und die Reformen der Bundesregierung wirkten, zeige sich an der wieder stärker wachsenden Wirtschaft./jsl/nas