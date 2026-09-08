Der Hersteller iRobot baut sein Angebot gezielt aus: mit einem Saugroboter, der einen zweiten beherbergt. Das kann der auf der IFA vorgestellte Roomba Duo. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland kann sich vorstellen, einen humanoiden Roboter im Haushalt einzusetzen. Den größten Mehrwert sehen sie beim Ordnungmachen, Verräumen von Einkäufen und Putzen. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor. Zumindest beim Staubsaugen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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