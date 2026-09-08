Waging am See (ots) -Gemeinsam mit der GEOXIP AG hat der Edelmetallhändler pro aurum sein Logo auf knapp acht Hektar oberhalb des Waginger Sees eingesät. Rund 16 Millionen Pflanzen einer artenreichen Blühmischung und etwa 300.000 kleinblütige Sonnenblumen verbinden Markenkommunikation mit Präzisionslandwirtschaft und einem Nahrungsangebot für Insekten.Millionen Pflanzen formen die MarkeDie rund 80.000 Quadratmeter entsprechen etwa elf Fußballfeldern. Der Schriftzug "pro aurum" ist rund 365 Meter lang und 50 Meter hoch, der Claim "Edelmetalle. Münzen. Barren." rund 300 Meter lang. Aus der Luft ist das Bodenbild sichtbar.Zur Mischung gehören Phacelia, Buchweizen, verschiedene Kleearten, Öllein und Sommerwicke. Nach regenreichen Tagen steht die Zwischenfrucht mehr als kniehoch. Wicken blühen weiß bis lila, Phacelia zartblau. Die Sonnenblumen sind fast einen Meter hoch. Unterschiedliche Blattformen und Wuchshöhen verstärken die Kontraste. Honigbienen, Wildbienen und andere Insekten finden schon heute Nahrung und Lebensraum; die Mischung kann sie bis in den Spätherbst versorgen. Später bieten Sonnenblumensamen auch Vögeln Nahrung."Gold steht für bleibende Werte - und unser Geobranding übersetzt diesen Gedanken in ein lebendiges Bild. Das Projekt verbindet außergewöhnliche Sichtbarkeit mit verantwortungsvoller Landwirtschaft und konkretem ökologischem Mehrwert", sagt Mirko Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von pro aurum.Präzise gesät, im Wandel der JahreszeitenGEOXIP überträgt das Motiv in digitale Saatpläne und bringt das Saatgut satellitengestützt in den Boden. "Unsere Vision ist es, die Natur zur größten Bühne der Welt zu machen", sagt Christian Seebauer, Vorstand der GEOXIP AG. Aus Millionen lebender Pflanzen entsteht eine Markenbotschaft, die mit jeder Wachstums- und Blühphase ihr Erscheinungsbild verändert.Die 2021 gegründete GEOXIP AG aus Vierkirchen bei München gehörte beim Bayerischen Gründerpreis 2026 zu den drei Finalisten in der Kategorie "Aufsteiger".Auf der Projektfläche kommen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz; Folien, Farben und Versiegelung sind ausgeschlossen. Die Pflanzen bleiben über den Winter auf der Fläche. Dann können gold- und ockerfarbene Samenstände das Motiv prägen. Im Frühjahr 2027 sollen die Pflanzen im Rahmen der regulären Bewirtschaftung in den Boden eingearbeitet werden.Pressekontakt:Benjamin Summa, Leiter KommunikationTelefon: 089 - 444 584 - 344benjamin.summa@proaurum.deOriginal-Content von: pro aurum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77386/6348171