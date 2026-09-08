Der Markt für den Verkauf von Maklerunternehmen ist strukturell unfair, weil die Käufer einen Professionalisierungsvorteil im Hinblick auf die Verkaufsprozesse haben. Welche Optionen sind für unabhängige Maklerhäuser daher realistisch? Und wie stellen sie sich zukunftsfest auf? Interview mit Dr. Ingo Wagner, Geschäftsführender Gesellschafter von Wagner & Hines AssociatesHerr Dr. Wagner, Sie und Ihre Kollegen beraten Maklerhäuser zum Verkaufsprozess. Welche Faktoren beeinflussen heute maßgeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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