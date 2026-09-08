Berlin (ots) -Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hat heute mit Experten die schockierenden Ergebnisse der PISA-Studie 2025 vorgestellt, die einen neuen Negativrekord darstellen. Dabei wies der für die Durchführung in Deutschland verantwortliche Bildungsforscher der TU München, Professor Greiff, dezidiert auf den seit rund zehn Jahren beobachtbaren, kontinuierlichen Kompetenzrückgang von in Deutschland unterrichteten Schülern hin.Dazu erklärt der bildungs- und familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt:"Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Sowohl in der Lesekompetenz als auch in Mathematik und Naturwissenschaften sacken die Leistungen von in Deutschland unterrichteten 15-jährigen Schüler merklich ab. Die entsprechenden Kurven zeigen steil nach unten.Während mehrere Bildungsexperten neben der sinkenden Unterrichtsqualität die zunehmend ethnische Vielfalt der Schülerschaft und die kaum mehr mögliche Integration als Gründe für den Leistungsabfall anführen, fordert Bundesministerin Prien vor allem mehr Bildungsimpulse in Kitas, Grundschulen und Elternhäusern und spricht in vernebelnder Weise von einem gesamtgesellschaftlichen Problem.Die AfD-Bundesfraktion hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder auf die Misere der deutschen Bildungslandschaft hingewiesen. Sie fordert die Bundesregierung zur Einberufung eines nationalen Bildungsgipfels auf, um im Verbund mit den Bundesländern konkrete Maßnahmen gegen die sich immer weiter verschärfende Bildungskrise in Deutschland zu erarbeiten (BT-Drs. 21/6029 (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F219491.seu2.cleverreach.com%2Fc2%2FDUSDRZY%2F219491-17389827%2F3a2467faa3d9-62057560284f-e7f79ae3d574-7673a6590ba2-3d56d64ad1d7-b2fed1c1e3fe-9d2f16fb8529-b9401f63c319-6635f7d90636-3ee0df3fbda2-962730b7%2F&data=05%7C02%7Candreas.zoellner%40afdbundestag.de%7Cca48751b9f074942298e08df0db6d56e%7Cd2b98f0dc7bc458183d9111c74ce7be6%7C0%7C0%7C639244751073815469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uNXMfmH0n4%2FaO%2FYoF%2FMtw%2F0rGRPqPcDLWRhVXpKE5cs%3D&reserved=0)).Hierbei sollten insbesondere die von verschiedenen AfD-Fraktionen geforderten Sonderklassen für der deutschen Sprache nicht mächtige Kinder und für Kinder aus Familien ohne Bleibeperspektive in Deutschland mitberücksichtigt werden.Karin Prien darf nicht länger tatenlos zusehen, denn die solide Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ist entscheidend für die gedeihliche Zukunft Deutschlands."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/6348174